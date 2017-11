Cum ne ingrijim pielea in sezonul rece? Medicul dermatolog ne ofera 6 sfaturi foarte utile

Venirea sezonului rece presupune nu doar schimbarea de garderoba, ci si acordarea unei atentii deosebite ingrijirii pielii, care este confruntata acum cu noi provocari: frigul, umiditatea scazuta a aerului, vantul, diferente de temperatura de la interior la exterior.

Domnul doctor Laurentiu Vladau, specialist dermatolog in cadrul Clinicii Hebra Dermatologie ofera cate sfaturi utile pentru a preveni uscarea, iritarea, craparea, descuamarea si aspectul tern al pielii in sezonul rece.

Schimbarea anotimpurilor poate fi o adevarata provocare pentru piele, mai ales atunci cand se face trecerea de la lunile calde de vara la lunile reci si uscate de toamna si mai ales iarna. In lipsa unei ingrijiri adecvate, aceasta tranzitie cauzeaza, de cele mai multe ori, aparitia senzatiei de piele stransa, uscaciune, descuamare, mancarime si, in unele cazuri, accentuarea unor afectiuni dermatologice cum ar fi acnee si eczema. Din fericire, exista cateva schimbari simple care pot fi facute pentru a impiedica trecerea la vremea rece sa afecteze sanatatea pielii noastre.

1. Hidratarea pielii

Daca vara sunt recomandate produsele mai bogate in apa, iarna cele mai potrivite pentru ten sunt cele intens hidratante, eficiente in a proteja bariera de protectie a pielii. O crema puternic hidratanta este recomandata si pentru corp, fiind indicat sa fie aplicata imediat dupa dus.

“Dupa dus, excesul de apa trebuie curatat prin tamponare, urmat apoi de aplicarea unui hidratant corporal in timp ce pielea este inca umeda. Sunt indicate cremele in locul lotiunilor de corp, fiind de preferat ca acestea sa contina pe lista ingredientelor substante precum ceramidele, ureea, glicerolul, acidul lactic, care ajuta la pastrarea apei in stratul exterior al pielii, epidermul, si intarirea functiei de bariera a pielii. Hidratarea intensa previne si puseele dermatozelor precum dermatita atopica, diverse alte eczeme, in special cele cauzate de piele uscata sau psoriazis, care au tendinta sa se agraveze in anotimpul rece”, explica specialistul dermatolog.

2. Efectuarea de tratamente dermatocosmetice

Toamna si iarna reprezinta anotimpurile cele mai potrivite din an pentru a efectua tratamente dermatocosmetice, deoarece – ca urmare a nivelului scazut de raze UV – pielea este mai putin expusa riscului de pigmentare post inflamatorie. Astfel, in sezonul rece este momentul potrivit ca probleme cum ar fi hiperpigmentare, cicatrici post acnee, vergeturi, aspect obosit al pielii sa fie ameliorate sau chiar tratate prin intermediul unor proceduri cum ar fi microdermabraziune, peeling, microneedling tratamente cu lumina intens pulsata IPL sau LASER.