Eventualele afectiuni cardiace ale bebelusului pot fi diagnosticate inainte de nastere

Comunicat de presa



Vizualizarea cu ultrasonografie a inimii bebelusului aflat in pantecele mamei poarta denumirea de „Ecocardiografie fetala”. Gratie analizei ce poate fi efectuata incepand cu saptamana a 16-a din sarcina, pot fi diagnosticate, cu un procent de corectitudine de 85%, eventualele afectiuni cardiace ale bebelusului.

Gradul de corectitudine ale analizei creste daca ecocardiografia fetala se realizeaza intre saptamanile 18 si 22, deoarece inima bebelusului din pantecele mamei este intr-un procent mare in forma ei finala de formare.

Nu dauneaza mamei si bebelusului

In opinia prof. dr. Gayaz Akçurin, specialist in Cardiologie Pediatrica al Grupului International de Spitale Medical Park din Turcia, Ecocoardiografia fetala nu dauneaza sub nici o forma mamei sau bebelusului, iar operatiunea nu este dureroasa si dureaza aproximativ 20 de minute. in cazul in care calitatea imaginii nu este buna sau la pacientii suspectati de o anomalie complexa acest termen este mai lung.

“Ecocardiografia fetala, care prezinta posibilitatea de analiza detaliata a legaturii dintre inima beleusului cu structurile din interiorul burticii, structura atriumului, legatura dintre atrium si valvele cardiace si structura venelor, este folosita pentru stabilirea eventualelor afectiuni cardiace si asigura planificarea tratamentelor dupa nastere”, explica doctorul Gayaz Akçurin.

Insuficienta cardiaca a fatului sau anormalitati evidente ale ritmului cardiac (cresterea sau scaderea numarului de pulsuri) sunt diagnosticate timpuriu prin Ecocardiografie fetala si pot fi luate sub control prin medicamente administrate mamei. Astfel se asigura protejarea sanatatii generale si salvarea vietii bebelusului.

Unul din 100 de bebelusii nou-nascuti sufera de afectiuni cardiace

“Pe cand anumite afectiuni cardiace din nastere sunt usor de diagnosticat inca din pantecele mamei, in unele situatii poate fi dificila punerea unui diagnostic precis. De exemplu, in unele afectiuni dificultatea leziunii poate creste odata cu sarcina. Prin aceasta metoda, sansa de a pune un diagnostic corect bebelusului din pantecul mamei, variaza intre 65% si 90%, in functie de calitatea imaginii”, conchide doctorul Gayaz Akçurin, specialist in neurochirurgie la Grupul International de Spitale Medical Park.

Aproximativ 1% dintre copii nascuti in fiecare an, in Statele Unite, sufera de CCHD (Critical Congenital Heart Disease - Malformatie Congenitala Cardiaca Grava), insa procentul este sensibil egal si in tarile din Uniunea Europeana.