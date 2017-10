Medicina viitorului: Medicamentele pentru tratarea cancerului, pregatite de roboti

Comunicat de presa

Sistemul robotic care pune sub siguranta perioada de tratament a pacientului si care protejeaza angajatii din sanatate de efectele negative ale acestor medicamente, anuleaza in totalitate riscurile din aplicatiile medicamentelor.

Anumite spitale din lume folosesc “Sistemul Robotic de Pregatire a Medicamentelor pentru Chimioterapie”, iar aceasta tehnologie de ultima generatie implica, printre altele, folosirea unui brat robotic cu sase axe, controlat de la distanta de specialisti.

A inceput o noua era in lupta cu cancerul

“Datorita bratului robotic al sistemului, medicamentele citotoxice (medicamentele care au efect toxic asupra celulei si care omoara celula sau ii opreste functia) sunt pregatite intr-un mediu steril, iar personalul nostru este complet protejat de efectele negative ale substantelor folosite. Procesul de pregatire a medicamentului, care incepe prin selectarea de pe un ecran de catre un operator intr-o ordine stabilita de doctor, se realizeaza pana la etapa de predare a produsului fara a fi atins cu mana, nici macar pentru o secunda, de personal. Sistemul robotic reduce termenul de pregatire a medicamentului la 60-100 de secunde, il pregateste in doza corecta, intr-un mediu complet steril si inchis”, declara doctorul Hakan Özcan de la Grupul International de Spitale Medical Park din Turcia, care si foloseste aceasta tehnologie noua.

Este folosit in toate tipurile de cancer

In acelasi timp, doctorul Özcan mentioneaza ca medicamentele folosite in tratamentul tuturor tipurilor de cancer, sunt pregatite intr-un interval de doze delicate, iar in cazul in care sunt administrate in doze mai mari, pot provoca efecte adverse de natura vitala. Sistemul robotic contine senzori speciali si un cantar electronic, care prepara in doze foarte mici – la nivel de miligrame sau chiar micrograme – substantele din compozitie.