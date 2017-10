Hernia de disc - cauze si simptome

Comunicat de presa

Zona lombara nu este formata doar din cinci vertebre, ci regiunea din jurul acestora este infasurata cu muschi si tesut conjuctiv. Miscarile mijlocului sunt realizate prin functionarea armonioasa a acestor muschi, insa slabirea unuia dintre tesuturi sau nefunctionarea acestuia in concordanta cu celelalte tesuturi, strica aceasta armonie.

Slabiciunea de la tesuturi cauzeaza incarcarea intregii greutati asupra vertebrelor mijlocului si apare boala pe care o cunoastem ca fiind hernie de disc. Hernia de disc este o afectiune ce apare ca urmare a insuficientei functionale a mijlocului. Altfel spus, toata lumea care are insuficienta functionala la mijloc, are riscul de a face hernie de disc.

Consultul medical este obligatoriu

“Diagnosticul de hernie de disc este pus de catre chirurgii cerebro-neuro-spinali si tratamentul este efectuat de catre aceeasi specialisti. Datorita tehnologiei sanitare avansate in zilele noastre, se asigura un grad mare de succes in operatiile de hernie de disc si pacientii se intorc la viata lor normala in cel mai scurt timp. insa in situatiile celor care au nevoie de operatie si fug de operatie, care nu se trateaza sau care amana tratamentul, exista riscul de a ramane paralizati”, declara doctorul Ümit Kepo lu (foto), specialist in neurochirurgie al Grupului International de Spitale Medical Park din Turcia.

Este posibil tratamentul prin microchirugie

“Nerecuperarea in totalitate, durerile prelungite, intoarcerea tarzie la locul de munca a pacientilor care au suferit operatie de hernie de disc clasica, procedura care se aplica de aproape 60 de ani, a directionat chirurgii catre cautari cu pirivire la acest subiect si s-a inceput utilizarea microchirurgiei in operatiile de hernie de disc”, declara doctorul turc Ümit Kepo lu.

In acelasi timp, pacientii care traiesc cu teama ca dupa operatie vor ramane paralizati si nu se vor putea intoarce la viata normala, datorita microchirurgiei au inceput sa se indeparteze de aceste griji.

Gradul de succes este foarte mare

In timpul microchirurgiei, care se realizeaza sub anestezie generala sau spinala (operatie cu comunicare), chirurgul foloseste microscopul. Functia microscopului este de a lumina tesuturile la care lucreaza chirurgul si de a mari imaginea. Datorita acestui lucru, chirurgul deterioreaza mai putin tesuturile normale in comparatie cu operatia deschisa.