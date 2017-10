Munca la calculator si hernia de disc cervical

La baza cresterii numarului de cazuri de hernie de disc cervical din zilele noastre stau raspandirea utilizarii calculatorului, munca in aceeasi pozitie la birou pe perioade indelungate si lipsa activitatilor sportive

Comunicat de presa

La baza cresterii numarului de cazuri de hernie de disc cervical din zilele noastre stau raspandirea utilizarii calculatorului, munca in aceeasi pozitie la birou pe perioade indelungate si lipsa activitatilor sportive, este de parere doctorul chirurg Cenk Ermol (foto), specialistul in neurochirurgie al Grupului International de Spitale Medical Park din Turcia.

In opinia chirurgului turc, frecventa durerilor cervicale este mai mare la persoanele care muncesc si afirma faptul ca un volum mare de munca este unul dintre factorii care influenteaza durerea cervicala, insa nu orice durere cervicala este cauzata unei hernii de disc cervical.

Cea mai frecventa este durerea cervicala mecanica

“Durerile cervicale apar in special ca urmare a unor cauze mecanice si a afectiunilor coloanei vertebrale. Cea mai frecventa durere cervicala este durerea cervicala din cauze mecanice. Ne confruntam foarte des cu pacienti care acuza acest lucru, in special persoane care lucreaza mai ales la birou, in pozitie aplecata, intreaga zi. Cealalta cauza frecventa este constituita din micro leziuni traumatice care afecteaza zona cervicala”, explica doctorul Cenk Ermol.

Durerea se poate intensifica

„Extinderea durerii cervicale spre brat si mana, existenta unei senzatii de amortire a acestora pot fi simptome ale compresiei unui nerv; altfel spus ale herniei de disc cervical, pentru ca miscarile gatului sunt dureroase, pacientul ar vrea sa nu miste gatul. Din acest motiv, deoarece muschii gatului sunt contractati permanent, apar rigidizari musculare pe care le denumim spasm muscular. Aceasta situatie face ca durerea sa fie si mai intensa. in astfel de situatii recomandam ca tratament analgezice si medicamente de relaxare musculara. Normalizarea miscarii gatului in cel mai scurt timp posibil va preveni cronicizarea durerii”.

Poate aparea slabiciunea bratului si a mainii

Dr. Cenk Ermol subliniaza faptul ca este important sa nu se confunde orice durere cu hernia de disc cervical.

“In cazul herniei de disc cervicale, presiunea exercitata asupra radacinii nervoase va duce la durere, amortirea bratului si a mainii si cateodata va produce slabiciunea acestora. Durerea in brat asociata compresiei radacinii nervoase poate fi insotita de amorteli si lipsa de putere. De cele mai multe ori, durerea la brat are un curs foarte sever. In prima faza a tratamentului durerii din zona cervicala si a bratului cauzate de hernia de disc cervical se recomanda analgezice, medicamente de relaxare musculara si odihna”, explica doctorul chirurg.