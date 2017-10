5 elemente esentiale care decid vindecarea in cancerul de san

Comunicat de presa

Cancerul de san ramane amenintarea numarul 1 pentru sanatatea femeilor din intreaga lume, cu peste un milion si jumatate de cazuri diagnosticate anual. Insa pe cat de grava este boala, pe atat de complexe au devenit metodele de diagnostic si tratament. Acestea pot creste rata de vindecare pe termen lung pana la 90 la suta, spun specialistii cu experienta in depistarea si tratarea cancerului. Pentru ca la ora actuala, una din 8 femei aparent sanatoasa este diagnosticata cu cancer mamar, medicii atrag atentia asupra a 5 aspecte importante care pot reduce riscul de boala si pot schimba cursul afectiunii spre vindecarea pe termen lung.

1. Stilul de viata.

Fie ca vorbim de dieta dezechilibrata, de sedentarism, stres, consum de alcool sau de fumat, oricare dintre aceste obiceiuri nesanatoase poate creste riscul de cancer. In aceste conditii, prevenirea bolii trebuie sa inceapa cu schimbarea stilului de viata. ”Dieta bogata in nutrienti sanatosi este o componenta importanta care lupta impotriva cancerului. Sportul moderat, plimbarile lungi de 30 de minute pe zi pot contribui mult la prevenirea cancerului mamar. Si joggingul este foarte bun, insa mersul pe jos este usor si eficient”, este de parere prof. dr. Mustafa Erkin Aribal, expert in imagistica sanului la Spitalul ACIBADEM Altunizade.

2. Evaluarea riscului de cancer.

Desi medicina a evoluat mult, la ora actuala, nu se poate spune cu precizie de ce apare cancerul mamar. insa medicii mentioneaza instalarea precoce a menstruatiei, menopauza tardiva, administrarea hormonilor de substitutie, lipsa nasterilor sau prea multe la activ drept factori de risc. “Toate aceste criterii de risc fac parte dintr-un protocol numit Gail, bazat pe cateva intrebari simple. Evaluarea riscului de cancer este foarte importanta: daca o persoana are un risc mai mare de 20 la suta, atunci trebuie sa urmeze un protocol medical mai special, trebuie sa fie mult mai atenta, sa-si faca controalele si evaluarile regulate si nu trebuie sa se rezume doar la mamografie”, adauga specialistul.

3. Testarea genetica.

Se stie ca exista doua gene BRCA1 si BRCA2 implicate in aparitia cancerului, iar acestea pot fi transmise de la mama la fiica. Astfel, existenta unui cancer la mama sau sora trebuie sa orienteze orice femeie catre o analiza genetica. “Daca o femeie este pozitiva pentru BRCA, atunci noi ii recomandam o monitorizare multidisciplinara. In primul rand, este importanta consilierea psihologica pentru ca aflarea riscului de cancer, care merge pana la 80 la suta, poate fi extrem de stresanta. In unele cazuri, preventia poate insemna dubla mastectomie, exact ca in cazul Angelinei Jolie. Insa femeia aflata in aceasta situatie trebuie sa fie pregatita din punct de vedere mental pentru aceasta interventie”, este de parere prof. dr. Mustafa Erkin Aribal.