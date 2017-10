3% din populatia Romaniei sufera de boli inflamatorii reumatice

Afectiunile reumatice sunt prezente si in randul populatiei active, tineri si copii

In Romania exista aproximativ 2.000 de copii cu artrita juvenila

Desi la nivelul perceptiei sunt considerate afectiuni ale batranilor, bolile reumatice afecteaza intr-o masura importanta populatia activa, tineri si chiar copii. Categoria bolilor reumatice include peste 200 de forme, in Romania existand peste 600.000 de persoane (3% din populatie) ce prezinta una dintre formele bolii, printre cele mai frecvente fiind poliartrita reumatoida, spondiloartritele si artropatia psoriazica.

Potrivit Ligii Europene impotriva Reumatismului (EULAR), un sfert din intreaga populatie a Uniunii Europene (peste 120 de milioane de persoane) sufera de boli reumatice, cea mai frecventa forma de boala cronica la nivelul intregii Europe. Aproape fiecare familie din UE este afectata intr-o anumita masura.

Totodata, frecventa acestor afectiuni in randul tinerilor si a populatiei active reprezinta un impact extrem de important la nivel socio-economic, bolile musculo-scheletice afectand capacitatea de munca a persoanelor, uneori chiar definitiv. Acestea sunt responsabile pentru jumatate din absentele de la locul de munca si de o rata de somaj de trei ori mai mare decat in randul populatiei generale.

Cu prilejul Zilei Mondiale de Lupta impotriva Artritelor, Liga Romana contra Reumatismului, in parteneriat cu Societatea Romana de Reumatologie si Societatea Romana de Reumatologie Pediatrica, atrag atentia asupra importantei diagnosticarii precoce in cazul afectiunilor reumatice. De multe ori, lipsa de informare si intarzierea cu care pacientii se prezinta la medic conduc la intarzierea diagnosticului sau chiar la o lipsa a acestuia. Daca nu sunt tratate corespunzator, bolile reumatice pot afecta calitatea vietii pacientilor, activitatile de zi cu zi, dar si abilitatile lor fizice.

„Pentru un diagnostic in fazele cat mai timpurii ale bolii este nevoie de o cunoastere cat mai buna a particularitatilor acestei boli si de un cumul de metode de investigatii, de la analize de laborator, teste imagistice, ecografii osteoarticulare, radiologie sau RMN. Cu ajutorul tuturor acestor metode si a unui standard de diagnostic corect implementat se poate stabili un diagnostic corect, cat mai aproape de debutul bolii, si un plan de tratament care sa incetineasca evolutia afectiunii”, spune Conf. dr. Catalin Codreanu, Presedintele Ligii Romane contra Reumatismului.

Unu din cinci romani sufera de o durere de spate de tip inflamator cu o durata de cel putin trei luni

Peste 3% din populatia adulta este afectata de acest tip de durere, iar cei mai predispusi sunt barbatii. Durerile inflamatorii de spate debuteaza, cel mai adesea, inaintea varstei de 40 de ani si se caracterizeaza printr-o durere progresiva. Durerea se atenueaza odata cu miscarea si nu se amelioreaza la repaus, apare adesea noaptea, mai ales in a doua parte a noptii si trezeste bolnavul din somn, este insotita de rigiditate in timpul diminetii, de obicei mai mult de 30 de minute.

In cazul durerii de spate de tip inflamator, durata de timp in care se stabileste diagnosticul corect poate ajunge si la 10 ani, ceea ce categoric duce la agravarea bolii. Cu cat trece mai mult timp pana la inceperea tratamentului adecvat pentru tipul de durere de spate de care sufera, cu atat persoana in cauza este mai predispusa unor leziuni ireversibile, care pot avea un impact negativ asupra activitatilor sale zilnice. De aceea, pentru reducerea timpului de diagnostic, prezentarea la medicul de familie si la medicul reumatolog inca de la primele simptome este extrem de importanta