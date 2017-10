Cum ne putem proteja dintii de alimentele care ii pateaza

Oricat de mult ne-ar placea, unele alimente si bauturi coloreaza dintii deoarece produc in smaltul dentar microcavitati in care adera mult mai bine substantele colorate.

Comunicat de presa

Desi cu totii ne dorim o dantura alba si stralucitoare, iar alimentele care pot pata dintii sunt foarte bine cunoscute, nu le putem exclude pe toate din dieta, deoarece fie sunt benefice pentru sanatate, fie pur si simplu ne plac si ne dorim ca din cand in cand sa ne satisfacem o placere. Doamna doctor Mihaela Dan, specialist ortodont in cadrul Clinicii Orto-Implant Expert, ofera cateva sfaturi pentru ca aceste alimente sa fie consumate fara a afecta, totusi, si aspectul dintilor.

Oricat de mult ne-ar placea, unele alimente si bauturi coloreaza dintii: cafeaua, ceaiul, vinul, unele legume si fructe (in special afine, coacaze, sfecla rosie, citrice etc.), sucul de rosii, bauturile carbogazoase - deoarece produc in smaltul dentar microcavitati in care adera mult mai bine substantele colorate.

“Pentru ca la multe dintre aceste alimente nu putem renunta, urmatorul cel mai bun lucru pe care il putem face pentru dantura noastra este preventia. Desi coroanele dentare, fatetele si albirea profesionala pot face ca dintii sa arate mai puternici si mai stralucitori, alegerea cea mai sanatoasa (si mai ieftina!) este evitarea aparitiei cariilor si a petelor prin intermediul unei bune igiene dentare si prin consumul intr-un mod moderat si cu atentie a alimentelor care pot pata dintii”, recomanda doamna doctor Mihaela Dan.

Iata cateva sfaturi pentru protejarea dintilor fara a limita mici placeri ale vietii:

Folosirea paiului





Foto: Aba /Shutterstock

Cafeaua, ceaiul, sucurile carbogazoase si nu numai, bauturile sportive si vinul pot pata dintii din cauza aciditatii lor. Consumul lor cu paiul va reduce contactul acizilor si substantelor cromogene cu dantura si, implicit, riscul de colorare.

“Ceaiurile de toate felurile, inclusiv cel alb, s-a dovedit ca pateaza dintii si erodeaza smaltul. La fel, nu numai vinul rosu poate decolora dintii, ci si cel alb – care, in mod surprinzator, este chiar mai acid decat cel rosu si poate provoca mai multe daune. Limitarea consumului acestor bauturi va fi benefica atat pentru sanatatea orala, cat si pentru sanatatea noastra generala”, spune specialistul ortodont.

Consumarea fructelor si legumelor benefice

O dieta benefica pentru dinti poate reprezenta un avantaj in pastrarea unui zambet frumos si sanatos.

“Fructele si legumele tari, bogate in fibre, curata prin efectul mecanic dintii si stimueaza fluxul salivar ce spala dintii. Alunele, nucile, migdalele etc. indeparteaza partial depunerile de pe dinti, datorita faptului ca sunt tari, iar proteinele pe care le contin protejeaza smaltul dentar. Nu in ultimul rand, legumele verzi - broccoli, spanac si unele tipuri de salate - contin fier, ce formeaza la nivelul smaltului o bariera protectoare impotriva acizilor”, explica specialistul ortodont.

