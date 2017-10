Presedintele Academiei Mondiale de Neurochirugie: Tumorile Cerebrale - cum le depistam si cum le tratam in 2017!

Comunicat de presa

“Tumora cerebrala” este diagnosticul pe care-l primesc anual zeci de mii de pacienti din intreaga lume. Fie ca sunt benigne, fie ca sunt maligne, acumularile anormale de celule in creier pun in pericol sanatatea si chiar viata pacientilor. Insa, pe cat de grav este diagnosticul, pe atat de performante sunt tehnicile care rezolva astazi atat tumorile benigne, cat si cancerele cerebrale. Iata ce declara presedintele Academiei Mondiale de Neurochirurgie, profesorul Necmettin Pamir care opereaza tumori cerebrale in cadrul spitalelor Acibadem din Turcia (foto).

“In fiecare an, la nivel mondial, 5 persoane din 100 de mii sunt diagnosticate cu tumori cerebrale. Acestea nu sunt genetice, insa exista anumite tulburari ereditare care cresc riscul aparitiei formatiunilor tumorale, asa cum este scleroza tuberoasa. Pacientii trebuie sa stie ca tehnologia actuala destinata tratarii tumorilor cerebrale a evoluat mult si a redus pana la 1 la suta riscul de deces in cazul interventiilor cerebrale. Iar riscul complicatiilor variaza intre 5 si 7 la suta”, spune profesorul Necmettin Pamir.

La ora actuala, medicii diagnosticheaza peste 120 de tipuri de tumori beningne si maligne. Cauzele nu sunt bine cunoscute, insa expunerea la radiatii, fumatul, obezitatea si un alt cancer in istoricul medical cresc riscul aparitiei tumorilor cerebrale. Se estimeaza ca jumatate dintre acestea sunt maligne, iar specialistii atrag atentia asupra simptomelor care ar trebui sa alerteze pacientii.

“Craniul uman nu este maleabil asa ca dezvoltarea oricarei formatiuni tumorale creste presiunea intracraniana. Cea mai frecventa consecinta este durerea de cap, care se resimte ca o presiune puternica si nu cedeaza de obicei la analgezice. Aceasta poate fi insotita de stari de voma, convulsii si afectarea anumitor functii, motorii de exemplu, in functie de localizarea tumorii”, adauga profesorul Necmettin Pamir, coordonatorul departamentului de neurochirurgie din cadrul spitalului.

Pacientii semnaleaza aceste simptome medicilor, iar dupa radiografii, tomografii si investigatii prin rezonanta magnetica, specialistii pot recomanda tehnologiile de ultima generatie pentru tratarea tumorilor cerebrale.

“Tratamentul tumorii depinde de varsta pacientului, localizarea tumorii, dimensiunea si tipul acesteia. Daca o tumora creste repede, ea trebuie extirpata rapid. Procedura de indepartare totala a tumorii creste calitatea vietii pacientului si scade riscul de recidiva. Daca tesutul tumoral nu este scos in totalitate, tumora se poate reface. Astazi, neurochirurgii din centrele medicale de prestigiu folosesc rezonanta magnetica intraoperativa care ne permite sa detectam tesutul tumoral rezidual chiar in timpul interventiei si sa operam pana cand il scoatem pe tot. De asemenea, tehnologia GammaKnife s-a dovedit extrem de utila in tratarea tumorilor cerebrale”, spune medicul.