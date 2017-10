Alimentatie sanatoasa cu timp limitat. 4 solutii cu adevarat utile

O multime de femei spun ca sar peste micul dejun, ca mananca pranzul pe fuga la birou, in timp ce lucreaza si ca seara aleg produsele semipreparate. Mai mult decat atat, cand fructele si legumele lipsesc din dieta, carentele de vitamine se simt in randamentul pe care il dai la birou si intri intr-un cerc vicios al orelor lucrate peste program, alimentatiei deficitare si tot asa. Din fericire, exista cateva solutii pe care merita sa le incerci, pentru a impaca o dieta sanatoasa cu un program incarcat. Iata cateva dintre ele:

1. Un mic dejun cu un bum de energie

Micul dejun este cea mai importanta masa a zilei din mai multe puncte de vedere. Este prima dupa o perioada de repaus de 8-10 ore si este principala sursa de energie pentru restul zilei. Tocmai de aceea este catalogat drept o masa esentiala in buna functionare a organismului. In mod paradoxal, este si masa peste care sar cele mai multe persoane, preferand, in schimb, o cafea tare.

Un mic dejun sanatos se poate prepara in cateva minute si se poate consuma in metrou sau in masina, in drum spre birou, in cazul in care timpul nu iti permite sa te asezi la masa. Tot ce ai de facut este sa pui intr-un astfel de aparat cateva fructe, legume si niste iaurt. Este dovedit ca in felul acesta vei consuma mai multe fructe si legume inca de la primele ore ale diminetii, cand ai mare nevoie de ele.

2. O gustare plina de nutrienti

Daca esti obisnuita ca intre mic dejun si pranz sa iei o gustare, ce-ai zice de un iaurt in care sa ai pus si niste fructe? Un pahar de iaurt in care ai pus o mana de afine, de goji sau de merisoare este un adevarat deliciu, iti ofera o multime de beneficii - calciu, antioxidanti si vitamine - si se prepara in mai putin de un minut. Il poti manca la birou in timp ce citesti niste mailuri.

3. Fara sandvisuri si alimente hiperprocesate la pranz

Pranzul este o masa dificil de „impacat”, pentru ca esti ingradita de oferta restaurantelor din jurul cladirii in care lucrezi si e adesea greu sa gasesti mancare sanatoasa in zona in care ai jobul. Cea mai buna solutie in cazul acesta este sa gasesti 10-15 minute, pentru a prepara ceva rapid acasa.

Ce iti poti pregati in atat de putin timp? Un piept de pui la gratar si niste legume sote, paste cu un sos gatit din rosii, ardei, busuioc si putin usturoi date prin blender, orez cu legume - toate sunt optiuni sanatoase pentru masa de pranz si se pregatesc foarte repede.

4. O cina cu multi nutrienti si putine calorii

Seara, cele mai multe persoane fac greseala de a manca mult, pentru ca e singurul moment din zi cand au parte de o pauza in adevaratul sens al cuvantului. Daca vrei sa te odihnesti bine, insa, este de preferat sa faci alegeri mai sarace in calorii, dar mai bogate in nutrienti. Un hummus pregatit in casa, care se face in circa 10 minute, este o optiune minunata.

O alta idee este sa pregatesti niste peste la cuptor - o bucata de somon se gateste in cuptor la 200 de grade in maximum 15 minute - cu niste salata verde. O alta optiune este o salata de legume cu niste cus-cus, quinoa sau seminte de chia, pentru a-i adauga mai multa consistenta.

Alimentatia este strans legata de sanatatea ta fizica si psihologica. Nu poti avea parte de rezultatele pe care ti le doresti la birou, daca nu ii oferi creierului tau hrana de care are nevoie.

Sursa foto: Dejan Dundjerski/Shutterstock