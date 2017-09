Cancerul ovarian - cum se diagnosticheaza si cum se trateaza

Diagnosticul de cancer se pune in urma examinarii de catre un "patolog" a unei mostre de tesut prelevata prin „biopsie” din ovar sau, in cazul pacientilor cu lichid acumulat in abdomen, a mostrei de lichid.

Comunicat de presa

La persoanele sanatoase, ovarele sunt compuse din celule care se multiplica in conformitate cu cerintele organismului. Celulele care se formeaza in afara nevoilor sunt anormale, acestea fiind denumite „tumori“. Tumorile pot fi benigne sau maligne.

De exemplu, chisturile ovariene pline cu lichid observate la femeile sub 30 de ani sunt benigne. Acestea fie dispar singure, fie pot fi indepartate prin operatie daca este necesar. Tumorile benigne nu invadeaza tesuturile din jur, dar tumorile pe care le numim maligne invadeaza atat ovarele, cat si tesuturile inconjuratoare. Cancerul ovarian se poate raspandi in abdomen, la intestine, stomac, si chiar in zonele indepartate ale corpului prin caile sanguine si limfatice. O astfel de raspandire este denumita „metastaza“.

Exista mai multe tipuri de cancer ovarian. Cel mai frecvent este „cancerul ovarian epitelial“, iar celelalte tipuri de cancer ovarian sunt foarte rare. Incidenta cancerului ovarian epitelial la femei este de aproape 1 la 55 de femei.

Poate fi cancerul ovarian diagnosticat devreme?

“Cancerul ovarian este un cancer care poate fi tratat atunci cand diagnosticul este precoce. Cu toate acestea, deoarece in stadiile incipiente, boala nu provoaca nici un simptom, diagnosticul este pus cand boala este avansata. Din acest motiv, se observa ca ratele de mortalitate in cazul cancerelor ovariene sunt mai mari decat in cazul tuturor celorlalte forme de cancer ale organelor de reproducere. La o clasificare a bolilor de cancer care provoaca decesul la femei, cancerul ovarian se afla pe locul patru”, explica doctorul oncolog Sadi Kerem Okutur de la Grupul International de Spitale Medical Park din Turcia (foto).

Care sunt simptomele?

“S-a mentionat dificultatea diagnosticarii timpurii. Cancerul poate avansa foarte mult pana la aparitia primelor simptome. Pacientele pot acuza balonare, senzatie de gaze, disconfort in jumatatea inferioara a abdomenului, scaderea poftei de mancare sau senzatia de plenitudine. Indigestia, greata, pierderea in greutate pot atrage atentia. Tumora crescuta poate apasa pe organele vecine provocand nevoia de a urina frecvent. Mai rar, pot aparea sangerari vaginale. Acumularea de lichide in abdomen poate duce la balonare, iar acumularea de lichide in lobii pulmonari poate duce la dificultati de respiratie”, spune doctorul oncolog Sadi Kerem Okutur.