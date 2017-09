Cum ingrijim aparatul dentar fix? Medicul stomatolog ne explica!

de doamna doctor Mihaela Dan, specialist ortodont Orto-Implant Expert

Inceperea unui tratament ortodontic cere multa determinare si disciplina din partea pacientului, care trebuie nu doar sa se acomodeze cu purtarea braketurilor, dar si sa adopte o serie de schimbari in stilul de viata. Doamna doctor Mihaela Dan (foto), specialist ortodont in cadrul Clinicii Orto-Implant Expert, spune ca aparatul dentar fix reprezinta o investitie de timp si bani pentru orice pacient, astfel incat este important ca acesta sa arate flexibilitate in ceea ce priveste rutina zilnica si dieta, care vor suferi anumite schimbari, pentru ca la finalul tratamentului dintii sa fie nu numai frumosi, dar si sanatosi:

1. Periajul de seara – este foarte important pentru orice persoana, dar mai ales pentru purtatorii de aparat dentar fix. Daca resturile alimentare vor fi lasate peste noapte, timp de 8 ore, printre dinti, acest lucru va favoriza inmultirea excesiva a bacteriilor, care vor beneficia din belsug de ceea ce au mai mare nevoie: hrana, intuneric, umezeala si caldura. Astfel, riscul de aparitie a cariilor creste.

2. Periajul dupa fiecare masa. Cei care poarta aparat dentar fix sunt nevoiti sa se spele pe dinti mai des decat in mod obisnuit deoarece alimentele se blocheaza cu usurinta in braketuri. Pentru a ne asigura ca avem intodeauna la indemana tot ce este necesar pentru igienizare este indicat sa purtam cu noi o mini-trusa care sa contina periuta normala, pasta de dinti, periuta interdentara, ata dentara. in felul acesta nu vom mai fi tentati sa amanam curatarea dintilor si aparatului dentar la restaurant, scoala, serviciu etc. pana la momentul in care ajungem acasa.

3. Achizitionarea unui dus bucal. Daca pana la momentul aplicarii aparatului dentar inca nu ne era familiar dusul bucal, de acum este recomandata, dar nu obligatorie folosirea lui. Acesta ajuta la o mai buna curatare a resturilor de mancare dintre dinti si bracketuri.

4. Ajustarea dietei. Inevitabil, prezenta aparatului dentar presupune modificarea obiceiurilor alimentare, fie ele impuse de medicul ortodont (evitarea alimentelor dure si lipicioase pentru a nu dezlipi bracketurile sau indoi sarmele), fie autoimpuse (evitatea alimentelor care coloreaza elasticele: cafea, fructe de padure, sos de rosii, curry etc.), din dorinta de a pastra aparatul functional si estetic.

Foto int: Dus bucal - Olya Detry /Shutterstock

Citeste continuarea pe pagina urmatoare >>