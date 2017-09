Ca orice afectiune, cancerul de piele are nevoie de un teren propice, o predispozitie spre dezvoltatea acestei boli si de prezenta unor factori declansatori, toate acestea fiind de fapt factori de risc pentru aparitia diverselor tipuri de cancer de piele. Domnul doctor Laurentiu Vladau (foto), specialist dermatolog in cadrul Clinicii Hebra Dermatologie, spune ca anumite categorii de persoane prezinta un risc mai mare de a dezvolta cancer de piele in cursul vietii fie din cauza unor factori care nu pot fi controlati (culoarea pielii, mostenire genetica, numar de alunite etc.), fie ca urmare a stilului de viata – expunerea in exces la soare fiind unul din principalii factori favorizanti ai afectiunii.

Culoarea pielii

In primul rand, persoanele cu piele alba si par blond, roscat, ochi de culoare deschisa au un grad scazut de aparare impotriva efectelor razelor ultraviolete.

“Pe termen scurt apar arsuri solare, chiar si la expuneri de scurta durata, care se vindeca. Aceste arsuri reprezinta, insa, pe termen lung un risc de a dezvolta cancer de piele la varste mai inaintate. Cu timpul, ADN-ul necesar repararii injuriilor cauzate de razele solare nu mai functioneaza eficient si se produc mutatii care duc la aparitia de celule maligne, canceroase”, explica domnul doctor Laurentiu Vladau.

Expunerea la soare

Expunerea la ultraviolete artificiale precum solarele pentru bronzat si utilizarea excesiva si neadecvata a fototerapiei pentru boli precum psoriazis, eczema, vitiligo pot reprezenta alt factor de risc pentru majoritatea cancerelor de piele.

Alunitele

Persoanele cu multe alunite au un risc mai ridicat sa dezolte melanom, fie in alunite preexistente sau in piele normala. “La fel, semnele din nastere, numite nevi congenitali, au un risc de malignizare pe parcursul vietii. Investigarea alunitelor prin dermatoscopie si monitorizarea prin cartofrafiere (molemapping) sunt foarte importante in aceste cazuri”, recomanda specialistul dermatolog.

Varsta

Varsta este un factor de risc la fel de important precum fototipul. “Majoritatea cancerelor de piele, cum ar fi carcinomul bazocelular sau scuamocelular, isi fac aparitia cel mai frecvent incepand cu a 5-a decada de viata, cu toate ca melanomul, cel mai de temut cancer de piele, poate aparea inca din adolescenta si rar la copii”, spune domnul doctor Laurentiu Vladau.