Radioterapia: Mituri, avantaje si sfaturi medicale pentru cei care fac radioterapie

Comunicat de presa

La ora actuala, radioterapia face parte din protocolul de tratament al multor tipuri de cancer la nivel mondial. Iar romanii beneficiaza de programe decontate prin Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pe care le pot face in spitale autohtone, dotate cu aparatura de ultima generatie. In Brasov, spitalul Onco Card asigura persoanelor diagnosticate cu diverse afectiuni maligne radioterapie decontata integral prin CNAS.

“Aproape toate tipurile de tumori solide au indicatie de radioterapie intr-un anumit moment al tratamentului. si in Romania, ca si in restul lumii, cele mai frecvente tipuri de cancer sunt cancerul de san la femei, cancerul de prostata la barbati, cancerele pulmonare la ambele sexe, tumorile ORL, tumorile digestive, cancerul de rect si tumorile ginecologice. In plus, depistam tumori gastrice, sarcoame, tumori cerebrale, si aproape toate pot beneficia de radioterapie”, spune dr. Vlad Mihai, specialist radioterapeut in cadrul spitalului Onco Card (foto).

Multe dintre aparatele performante disponibile si in tara noastra trateaza cancerul prin raze X care tintesc tumorile maligne. Sunt similare celor folosite pentru banalele radiografii, insa difera dozele si modul de aplicare.

“Radioterapia cu raze X pe care o folosim noi actioneaza idirect asupra lantului ADN din celula tumorala. Intre doua sedinte de radioterapie, tesuturile sanatoase au timp sa se refaca. In schimb, celulele tumorale nu au capacitatea de a se regenera si de a repara acele leziuni induse in lantul ADN si, pana la urma, sfarsesc prin a fi distruse de iradiere”, explica specialistul modul in care functioneaza radioterapia.

In ultimii ani, tehnologia a evoluat foarte mult si, astazi, aparatele disponibile in Romania reusesc sa trateze cancerele, cu minimum de efecte secundare.

“Evolutia radioterapiei e in doua sensuri: tratam mai bine tumorile, cu doze mai mari si, in acelasi timp, protejam tesutul sanatos de iradiere. Pacientii trebuie sa inteleaga ca iradierea cu raze X ii poate ajuta si ca nu duc cu ei acasa doza de iradiere. Deci isi pot tine nepotii sau copiii pe genunchi, pentru ca nu reprezinta un pericol pentru cei din jur. Efectele secundare sunt legate de inflamatia indusa de radioterapie si pentru aceasta exista tratamente simptomatice care ii ajuta pe pacienti sa faca toate sedintele pana la doza totala prescrisa”, afirma dr. Vlad Mihai, specialist radioterapeut.