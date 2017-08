5 pasi in pregatirea danturii celui mic pentru un nou an scolar

Multi dintre copii si-au petrecut vacanta cu parintii la munte sau la mare, in tabere sau la bunici, uneori intreaga vara. Pentru ca in aceasta perioada multi dintre ei isi schimba rutina zilnica, ingrijirii dintilor nu i se mai acorda de cele mai multe ori importanta cuvenita. Deoarece riscul aparitiei unor probleme de sanatate dentara creste mai mult ca oricand, doamna doctor Mihaela Dan, specialist ortodont in cadrul Clinicii Orto-Implant Expert, recomanda ca la sfarsitul verii, pe langa pregatirea pentru scoala, parintii sa acorde atentie si danturii copilului.

Pentru ca fiecare parinte isi doreste ca dupa vacanta de vara cel mic sa ramana numai cu amintiri frumoase si nu cu o durere insuportabila de dinti, iata aspectele la care trebuie acordata o atentie deosebita odata cu inceperea unui nou an scolar:

1. Igiena dentara. In cazul in care parintele nu este sigur ca periajul dentar al copilului a fost efectuat foarte riguros, medicul dentist poate folosi tablete indicatoare de placa dentara. “Aceste tablete se tin in gura pana ce se dizolva si pot fi foarte utile pentru a verifica constiinciozitatea cu care a fost respectata rutina de igiena dentara. Zonele dentare cu placa bacteriana si resturi alimentare mai vechi de 2-3 zile se vor colora in mov-albastrui, cele vechi de 1-2 zile se vor colora in roz, iar zonele spalate corect vor fi albe. Se intampla uneori ca micutul pacient sa ofere un zambet multicolor!”, spune doamna doctor Mihaela Dan.

2. Cariile dentare. Fie ca erau mici inainte de vacanta, iar acum s-au marit si au devenit evidente, fie ca au aparut intre timp, cariile dentare sunt un motiv de a vizita cat mai repede cabinetul stomatologic pentru a evita agravarea lor, ceea ce ar implica dureri, abcese, disconfort la masticatie etc.).

3. Eruptia unor dinti noi. Trecerea de la gradinita la scoala este un moment important nu doar pentru ca marcheaza intrarea celui mic intr-o noua etapa a vietii, dar si pentru ca atunci isi fac aparitia si molarii de 6 ani, care este indicat sa fie sigilati, pentru a preveni apritia cariilor. Tot acum este timpul pentru prima vizita a Zanei Maseluta, care va primi primii incisivi de lapte ai copilului.

“Daca dintii permanenti de inlocuire par sa nu aiba suficient loc, copilul va trebui vazut de un specialist ortodont. Cu cat mai repede se aplica aparatul dentar, cu atat tratamentul ortodontic va fi mai eficient. La copiii mai mari, inlocuirea maselelor de lapte cu premolari erupti in pozitie anormala poate trece neobservata de catre parinti, astfel ca vizita la un medic specialist este cu atat mai mult recomandata in aceasta perioada”, explica specialistul.