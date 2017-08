Ce sa mananci si ce sa eviti in functie de vremea de afara. Afla parerea specialistilor

Specialistii recomanda sa tii cont de vremea de afara nu doar atunci cand te gandesti cum sa te imbraci, ci si atunci cand vrei sa iei masa. Temperatura are o influenta majora asupra organismului, iar felul in care mananci poate contribui pozitiv sau negativ la modul in care te simti. Afla care sunt alimentele potrivite, in functie de sezon si de temperatura de afara.

Recomandari pentru zilele calduroase

Vara aceasta, mercurul din termometre s-a incapatanat sa nu coboare prea des. Desi sezonul cald se apropie incet de final, meteorologii anunta temperaturi crescute in continuare. Iar canicula este principalul vinovat pentru scaderea poftei de mancare, un somn mai putin calitativ, oboseala sau durerea de cap resimtite in aceste zile. Specialistii spun insa ca modul in care ne hranim contribuie la felul in care ne simtim, motiv pentru care este bine sa acorzi atentia necesara acestui aspect.

In primul rand, este foarte important ca alimentele sa fie mereu proaspete. Pe timpul verii mancarea se deterioreaza mult mai repede, ceea ce poate crea neplaceri si probleme de sanatate. Astfel, frigiderul devine indispensabil. Unele frigidere beneficiaza chiar de tehnologii avansate, precum no frost, care pastreaza alimentele proaspete pentru mai mult timp. In plus, noile modele au si ventilatoare performante la interior, care impiedica formarea si amestecarea mirosurilor din frigider sau formarea ghetii. Pastreaza totul la rece si evita sa consumi mancarea ramasa afara mai mult de o ora, chiar daca nu pare a fi stricata. AC

Corpul are nevoie de hidratare. Nutritionistii spun ca lichidele se asimileaza in proportie de 20% - 30% din mancarea pe care o consumi. Din acest motiv este recomandat sa introduci in dieta ta cat mai multe fructe si legume, care contin un nivel ridicat de apa. Printre acestea se numara: capsunile, pepenele verde si galben, grepfrutul, dovlecelul, spanacul, broccoli, conopida, rosiile, salata verde si castravetii.

O alta recomandare este sa consumi mancare picanta. Poate consideri greu de acceptat o astfel de provocare, dar mancarea picanta are efect de racorire. Cum functioneaza? Ridica temperatura corpului la nivelul celei de afara, lucru care duce la cresterea circulatiei sanguine si mai apoi provoaca transpiratia. Odata ce ai inceput sa transpiri, organismul tau incepe sa se racoreasca. Acesta este motivul pentru care majoritatea oamenilor care traiesc in zone calduroase mananca foarte picant.

Inghetata este unul dintre alimentele preferate vara. Pe langa gustul placut, ofera o senzatie instanta de racoare. Dar specialistii spun ca nu orice inghetata este recomandata atunci cand temperaturile sunt foarte ridicate. Daca aceasta contine un numar mare de calorii, odata consumata, organismul va produce caldura pentru a o digera. Opteaza mai degraba pentru sorbet, care va contribui si la hidratarea organismului.

Sunt si cateva alimente pe care ar trebui sa le eviti.

Nu este recomandat sa consumi alimente cu un continut ridicat de proteine. Aici putem include carnea, ouale, leguminoasele precum fasolea, lactatele. Pentru a putea fi digerate, organismul va produce o cantitate mai mare de caldura, care va creste temperatura corpului, putand duce chiar la deshidratare. Acesta este si motivul pentru care sunt mai degraba recomandate mai multe mese pe zi, cu portii mici de mancare.

Nu consuma bauturi carbogazoase indulcite. Desi pot parea racoritoare, ele, de fapt, scad capacitatea organismului de a retine apa. Acest lucru este valabil si in cazul bauturilor fara zahar, cu indulcitori.

Pe aceasta lista se afla si alcoolul. Evita sa-l consumi atunci cand este cald afara, deoarece are efect diuretic. Acesta este motivul pentru care mergi mai des la toaleta atunci cand consumi alcool. La fiecare gram de alcool consumat, excretia urinara creste cu 10 ml.

Evita cafeaua, energizantele sau alte bauturi care contin cofeina. Acestea au, de asemenea, un efect diuretic crescut.

Cand temperaturile scad

Odata cu apropierea toamnei, temperaturile incep sa scada. Acest lucru are un impact destul de mare asupra organismului, obisnuit cu zilele caniculare. Primele neplaceri sunt legate de aparitia racelilor si a gripei. Un plus este insa faptul ca se inmultesc optiunile alimentare.

Atunci cand zilele devin mai reci este important sa-i asiguri organismului tau vitaminele si mineralele necesare pentru a face fata tranzitiei, iar acest lucru poate incepe cu o vizita la piata. Fructele si legumele de sezon, precum: vinetele, varza, dovleacul, strugurii, prunele, merele sau perele sunt o sursa ideala de vitamine.

Citricele, in special lamaia, nu trebuie sa lipseasca din dieta ta in aceasta perioada. Ele contin o cantitate importanta de vitamina C, care te ajuta sa lupti impotriva racelilor si a infectiilor. Le poti consuma sub forma de sucuri proaspete, intre mese.

Organismul are nevoie de grasimi, desi acest lucru este trecut cu vederea, din dorinta de a avea un corp perfect. Grasimile bune contribuie la buna functionare a creierului si a inimii si iti asigura energia de care ai nevoie, iar schimbarile de anotimp sunt momentul potrivit sa le introduci in alimentatie. Acestea se gasesc in pestele gras, uleiurile vegetale, avocado sau nuci.

Ce sa eviti:

Lipsa soarelui scade nivelul de serotonina, ceea ce duce la cresterea poftei de a consuma carbohidrati. Desi carbohidratii au capacitatea de a mari nivelul de serotonina din organism, acest efect este de scurta durata. In schimb, produsele de patiserie si dulciurile se vor vedea pe cantar. Atunci cand pofta nu-ti da pace, alege sa mananci, in schimb, alimente ce contin cereale integrale.

Grasimile saturate si trans trebuie scoase de pe lista de cumparaturi. Cunoscute si ca grasimi „rele”, acestea se gasesc in margarina , carnea grasa, lapte integral, branza grasa, prajituri sau mancare fast-food.

Sugestiile de mai sus te vor ajuta sa te simti mereu bine. Nu uita insa ca e important sa asculti nevoile organismului tau. De cele mai multe ori iti va transmite indicii pretioase cu privire la ceea ce ar trebui sa mananci, in functie de vreme, temperatura sau anotimp.

