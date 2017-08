7 beneficii surprinzatoare ale cafelei

Cafeaua este una dintre cele mai apreciate si mai consumate bauturi din intreaga lume. Desi numarul celor care o prefera este foarte mare, putini cunosc beneficiile pe care aceasta le are. Afla care sunt efectele cestii de cafea aburinde din fiecare dimineata.

Vorbim despre acel elixir magic care te ajuta sa te trezesti si te bine-dispune in fiecare dimineata. Aroma si continutul sau au un efect instantaneu asupra organismului, motiv pentru care este consumata de milioane de oameni din intreaga lume. Conform statisticilor, cei mai mari consumatori de cafea sunt finlandezii, urmati indeaproape de norvegieni si de olandezi. Cifrele spun ca romanii sunt de asemenea iubitori ai cafelei, tara noastra situandu-se in top 50 la consumul acesteia, mai exact pe locul 38.

Dar faptul ca te trezeste dimineata nu este singurul avantaj pe care cafeaua ti-l poate aduce. Beneficiile sale sunt insa conditionate de tipul de cafea pe care alegi sa-l consumi si de modul in care este preparata. Specialistii recomandata cafeaua proaspat macinata, fara adaosuri de substante artificiale. Cel mai simplu si sigur mod de a te bucura de fiecare ceasca este sa o prepari chiar tu acasa, cu ajutorul unui espressor.

In tot mai multe case de femei de cariera devin din ce in ce mai apreciate espressoarele super automate si asta deoarece acestea salveaza mult timp in fiecare dimineata preparand o cafea de calitate care, in mod firesc, se prepar conform unui ritual de durat - rasnire, stabilire intensitate arom , preparat spuma si asa mai departe. Pana la urma, alegand sa prepari te asiguri ca bautura va fi bogata in substante nutritive si antioxidanti.

Cafeaua te face mai fericita

Oricat de surprinzatoare este aceasta afirmatie, cercetatorii au descoperit ca un consum regulat de cafea te poate face intr-adevar mai fericita. Un studiu realizat de National Institute of Health dezvaluie faptul ca, spre deosebire de alte tipuri de bauturi, precum ceaiurile sau sucurile, cafeaua reduce riscul de depresie. Persoanele care au consumat 4 cesti de cafea pe zi au fost cu 10% mai putin predispuse sa sufere de depresie, comparativ cu alte persoane, care nu au consumat cafea.

Reduce riscurile aparitiei diabetului

Cafeaua poate reduce riscul aparitiei unor boli grave, spun studiile.

Printre acestea se numara diabetul zaharat de tip II, care este cea mai intalnita forma de diabet. In cazul persoanelor afectate, pancreasul produce un nivel mai crescut de insulina, iar organismul dezvolta rezistenta la efectele insulinei. Prin urmare, in sange se acumuleaza o cantitate crescuta de zahar. Consumul de cafea ar putea fi o buna metoda de preventie, studiile aratand faptul ca bautorii de cafea au un risc mai scazut cu pana la 67% sa dezvolte acest tip de diabet.

Este o metoda de preventie a bolii Alzheimer

Alzheimer este o boala degenerativa care afecteaza zone ale creierului ce controleaza memoria, inteligenta, capacitatea de judecata sau limbajul. Din pacate, nu exista tratament, insa sunt cunoscute o serie de modalitati de preventie. Pe langa o dieta sanatoasa si o viata activa, consumul de cafea poate fi de asemenea deosebit de eficient. Mai multe studii releva ca bautorii de cafea au un risc cu pana la 65% mai mic de a se imbolnavi de Alzheimer.

Are efect de protectie asupra ficatului

Un alt avantaj al consumului de cafea este acela ca are un rol de protectie a ficatului. Acesta este unul dintre organele cu cele mai diversificate si mai complexe functii, fiind unic datorita faptului ca are capacitatea de a se regenera. De-a lungul vietii, ficatul poate fi afectat de diferite boli grave, printre care ciroza. Consumul de cafea este insa benefic si in acest caz, scazand riscul aparitiei cirozei cu pana la 80%. Aceste rezultate au fost obtinute in urma unor studii, in care participantii au consumat aproximativ 4 cesti de cafea zilnic.

Imbunatateste conditia fizica

Cofeina continuta de cafea are mai multe efecte care te pot ajuta sa-ti imbunatatesti conditia fizica. Aceasta stimuleaza sistemul nervos, care trimite organismului stimuli de ardere a grasimilor. Datorita acestui lucru, cofeina este unul dintre elementele care se regasesc in suplimentele pentru slabit.

Cafeaua este recomandata inainte de practicarea unui sport, fiind demonstrat faptul ca ajuta la cresterea performantelor si implicit la consumul unui numar mai mare de calorii. Acest lucru se datoreaza cresterii nivelului adrenalinei si intarzierii senzatiei de oboseala, efecte pe care cafeaua le provoaca.

Ajuta la circulatia sangelui

Cafeaua imbunatateste circulatia capilara. Mai exact, cafeina are un efect evident de crestere a debitului sanguin in vasele mici de sange. Acestea au rolul de a alimenta organele si tesuturile cu nutrienti si oxigen si de a evacua deseurile metabolice. Iar daca microcirculatia este una foarte buna, organismul va functiona in concordanta, facandu-te sa te simti mult mai bine din punct de vedere fizic. Impactul asupra circulatiei capilare este datorat actiunii anti-inflamatoare a cofeinei.

Te face mai desteapta

Cafeaua stimuleaza creierul sa produca o serie de chimicale, dar in acelasi timp inhiba aparitia altora. Cofeina blocheaza functiile inhibitorului denumit adenozin, stimuland astfel cresterea activitatii creierului si eliberarea neurotransmitatorilor precum noreprinefina si dopamina. Acest lucru duce la o imbunatatire a diferitor functii cerebrale precum timpul de reactie, functiile cognitive si vigilenta.

Cafeaua este, fara urma de indoiala, o bautura miraculoasa. Pe langa faptul ca te ajuta sa te trezesti si sa te simti mai energica in fiecare dimineata, consumul acesteia iti aduce nenumarate alte beneficii. Nu uita ca este important ce fel de cafea bei si nu face rabat de la calitate. De asemenea, nu depasi doza zilnica recomandata, de doua, maxim patru cesti.

Sursa foto: Shutterstock