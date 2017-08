Terapia cu sange propriu, tehnica de ultima generatie in stomatologie

Comunicat de presa

In ultimii ani stomatologia moderna a facut progrese uimitoare, oferind pacientilor tehnologii inovatoare care permit tratarea a diferite afectiuni intr-un mod mai putin dureros ca pana acum, cu riscuri mai putine si asigurand un proces de vindecare mult mai rapid. Una dintre aceste inovatii, care s-a remarcat prin folosirea factorilor de crestere din sangele pacientului, este tehnologia PRF, aparuta de putina vreme si in Romania si disponibila doar in cateva dintre clinicile stomatologice din tara.

Tehnica Advanced Platelet Rich Fibrin (A-PRF) este o metoda moderna utilizata in stomatologie, ce foloseste capacitatea naturala a organismului de regenerare si vindecare prin folosirea unei cantitati mici din sangele pacientului.

“Tehnica presupune folosirea unei cantitati mici din sangele pacientului, bogat in factori de crestere, celule stem si alte substante utile si este indicata in interventiile chirurgicale: implanturi dentare, lift sinus, aditie de os, extractii dentare, in defecte mari de os, interventii gingivale si parodontale etc. Avantajele folosirii acestei tehnici sunt numeroase, printre cele mai importante fiind vindecarea mai rapida si reducerea durerii si inflamatiei”, explica doamna doctor Mihaela Dan, specialist ortodont (foto).

Cum se desfasoara tehnica PRF

Primul pas este recoltarea de sange de catre medic in cabinetul stomatologic, apoi introducerea lui in centrifuga speciala timp de 8-12 secunde, pentru obtinerea celulelor stem, factorilor de crestere si a altor componente benefice organismului.

In acest timp, medicul chirurg incepe procedura de inserare a implantului, aditia de os etc., urmand ca pe parcursul acesteia sa foloseasca componentele rezultate din centrifugare. Acest lucru va accelera procesul de vindecare si va micsora cantitatea de disconfort de dupa operatie.

Cazuri in care tehnica PRF este folosita cu succes

Extractii dentare. In cazul extractiilor dentare, utilizarea tehnicii PRF va favoriza o vindecare mai rapida, datorita proteinelor reparatoare si protejarii zonei interventiei cu membrana de fibrina. Dupa incheierea interventiei, in locul dintelui va ramane o “gaura”, o lipsa de os pe care organismul va incerca in timp sa o repare, formand o cantitate mica de os.