Cum iti dai seama daca alunitele tale sunt cancerigene

Comunicat de presa

Detectarea precoce a cancerului de piele poate fi un pas salvator, mai ales in cazul unor forme extrem de periculoase, cum ar fi melanomul si carcinomul cu celule scuamoase. Domnul doctor Laurentiu Vladau, specialist dermatolog in cadrul Clinicii Hebra Dermatologie, spune ca primele semne ale acestei afectiuni pot fi depistate in stadiu incipient chiar si de catre pacient, la domiciliu, prin monitorizarea in mod regulat a alunitelor si observarea unor neregularitati care indica potential cancerigen.

In ciuda faptului ca fiecare persoana are cel putin o alunita (nev), putini dintre noi stiu sa distinga un nev sanatos de unul care are potentialul de a se transforma in cancer de piele. Acesta este motivul pentru care medicii dermatologi recomanda sa acordam o atentie deosebita alunitelor si sa le examinam periodic (de preferat lunar) pentru a descoperi din timp semnale ale unor boli extrem de grave.

Depistarea alunitelor cu potential cancerigen

O buna informare cu privire la caracteristicile alunitelor periculoase, precum si monitorizarea lor periodica acasa pot ajuta la identificarea nevilor cu potential cancerigen intr-un stadiu incipient, in care ar putea fi tratati prin simpla excizie.

“Desi melanomul apare cel mai adesea pe cele mai expuse la soare parti ale corpului (de obicei pe picioarele la femei si pe piept si spate la barbati), aceasta boala se poate dezvolta oriunde - chiar si pe scalp, fapt pentru care este foarte important ca verificarea pielii sa fie amanuntita. Trebuie sa verificam cu atentie intregul corp, inclusiv degetele de la picioare si talpile", recomanda specialistul dermatolog.

Este ideal si recomandat ca alunitele asupra carora avem dubii sa fie examinate de catre dermatolog. In cazul in care exista multe alunite, dificil de monitorizat, care au nevoie de o urmarire foarte atenta si minutioasa, solutia ideala este cartografierea lor sau “molemapping”, o procedura care trebuie realizata in cabinetul dermatologic.

Regula ABCDE

Leziunile cutanate asociate cu melanomul au anumite caracteristici denumite “ABCDE”, care pot fi usor de indentificat de la o verificare la alta a pielii:

Asimetrie – daca o jumatate din alunita este diferita in marime sau forma in comparatie cu cealalta jumatate. Pentru a vedea daca o alunita este asimetrica folositi o rigla opaca si acoperiti jumatate din alunita, iar ulterior comparati-o cu cealalta jumatate. Daca exista diferente, inseamna ca alunita este asimetrica;