Expunerea la soare in timpul sarcinii benefica sau nu?

Cand sunteti insarcinata in timpul verii este tentant sa va petreceti ceva timp in baia razelor de soare pentru o stralucire perfecta a pielii. Dar, inainte de a-ti pregati costumul de baie pentru plaja, ia in considerare modul in care razele UV afecteaza atat sanatatea ta, cat si pe cea a copilului.

In timp ce inca sunt realizate studii de specialitate, cercetarile indica o legatura dintre deficitul de acid folic si expunerea la razele soarelui. De aceea este bine sa limitezi timpul de stat la plaja, atat in timpul sarcinii, cat si in afara ei.

Dr. Silviu Istoc, medic obstetrica-ginecologie ne spune care sunt pericolele expunerii la soare in timpul sarcinii.

Pericole de dezvoltare a fatului

Un studiu publicat intr-o editie din 2005 a constatat ca dupa expunerea la radiatiile UV apare degradarea acidului folic. Deoarece acidul folic este necesar pentru cresterea si dezvoltarea copilului, acesta prezinta un argument solid pentru a ramane departe de razele soarelui in timpul sarcinii.





„Lipsa acidului folic determina uneori deformari fizice. Obtinerea suficienta a acidului folic este deosebit de importanta in timpul primului trimestru. In timp ce legatura dintre expunerea la lumina solara si ranirea fatului nu este complet dovedita, ramanerea in afara soarelui si protejarea corpului este o decizie inteleapta in primele luni de sarcina”, explica specialistul.

Probleme legate de sarcina

Excesul de hormoni feminini din organism in timpul sarcinii prezinta probleme specifice pentru pielea ta atunci cand este expusa la soare. Melasma, uneori cunoscuta sub numele de masca de sarcina, apare atunci cand zona de deasupra buzei devine hiper-pigmentata. In timp ce aspectul se estompeaza dupa sarcina, expunerea la lumina soarelui intuneca pigmentii in timpul sarcinii, facand pielea intunecata mai vizibila. Expunerea la soare si supraincalzirea sunt asociate cu greata, ameteli si chiar malformatii fizice la copilul in crestere.

„Daca totusi veti iesi la soare, trebuie sa va protejati pielea si copilul in crestere de penetrarea razelor UVA si UVB utilizand o protectie solara adecvata. Protectia solara nu va face rau copilului. Folositi un SPF de 30 sau mai mult si aplicati din nou la fiecare 2 ore, dupa transpiratie sau dupa ce ati fost in apa. Daca este posibil, utilizati haine si palarii pentru a va acoperi pielea si pentru a evita arsurile solare”, afirma dr. Silviu Istoc.

Tine cont de alternative

In loc sa tii cont de razele UVA sau UVB pentru a obtine o stralucire aramie in timpul verii, utilizeaza lotiuni si creme de bronzare fara a-ti pune viata in pericol. Lotiunile de bronzare neobisnuite contin dihidroxiacetona, care este, in general, sigura. Asteapta pana cand cel de-al doilea trimestru va trece, apoi poti utiliza solutii de bronzare sub forma de lotiune, dar nu si de tip pulverizator.

Autobronzantele sub forma de pulverizare provoaca riscuri de inhalare care ar putea provoca dificultati respiratorii temporare. In schimb, o crema usoara de bronzare, care se intuneca in timp ce este folosita, va oferi o stralucire de vara fara a pune in pericol copilul.

Dr. Silviu Istoc este medic primar Obstetrica-Ginecologie la Spitalul Medicover, in cadrul Departamentului de Medicina Materno-fetala si Chirurgie Ginecologica Minim Invaziva si la Clinica ProVita.

