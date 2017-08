Mit sau adevar - Cum influenteaza sarcina sanatatea dentara?

De secole se crede ca sarcina duce la slabirea dintilor mamei si pierderea unuia sau mai multora dintre ei odata cu venirea pe lume a fiecarui copil. Doamna doctor Mihaela Dan, specialist in cadrul Clinicii Orto-Implant Expert, ne spune cat este mit si cat este adevar in aceasta credinta.

Temerea ca sarcina va duce la pierderea dintilor a aparut, cel mai probabil, pornind de la ideea ca bebelusul are nevoie de mult calciu in dezvoltarea lui, element pe care il extrage din oasele si dintii mamei – un fapt care este partial adevarat: masa osoasa a mamei in sarcina scade cu 1-4%, insa nu si dintii. Analizarea sectiunilor dintilor unor femei care au copii si a celor care nu au nu a aratat vreo diferenta semnificativa in continutul de calciu al acestora si, prin urmare, nu factorii interni sunt vinovati de aparitia cariei, ci cei externi.

Ce riscuri pentru dantura exista in timpul sarcinii?

Unele femei au o sarcina usoara, fara greturi, varsaturi sau stari de rau, astfel ca trec prin aceasta perioada fara disconfort major. Alte sarcini, uneori ale aceleiasi femei, sunt complet opuse ca manifestari. De aici apar riscurile de carie si probleme gingivale.

Iata, asadar, cateva cauze care pot afecta in perioada sarcinii sanatatea dentara:

1. Greturile matinale.

Intinse uneori pe parcursul intregii zile, chiar si timp de cateva luni, acestea impiedica viitoarea mamica sa aiba o alimentatie echilibrata, bogata in vitamine si minerale naturale. in plus, contactul cu periuta si spuma pastei de dinti, iar uneori numai gandul la acestea, declanseaza senzatia de greata, impiedicand periajul corect de dimineata si seara. Acest lucru favorizeaza acumularea bacteriilor si acizilor si, in consecinta, creste riscul de aparitie a cariei.

2. Varsaturile.

Continutul acid al stomacului, odata ajuns in cavitatea bucala, este extrem de agresiv cu smaltul dentar, extragand calciul din el si facandu-l foarte poros si expus aparitiei cariei. in aceasta situatie periajul dentar nu este recomandat timp de 30 minute, deoarece prismele fragile de smalt se pot desprinde, insa este necesara clatirea cu apa pentru diluarea acizilor sau cu apa cu bicarbonat pentru neutralizarea lor.

3. Scaderea fluxului de saliva, fenomen produs de modificarile hormonale.

Saliva are un rol protector atat prin continutul sau, cat si prin faptul ca spala dintii de resturi de mancare. Scaderea cantitatii de saliva permite acumularea placii bacteriene si, mai departe, aparitia gingivitei si cariei.