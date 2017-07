De ce tot mai multi copii poarta aparat dentar?

Comunicat de presa

Tot mai multi parinti constata ca, desi micutul lor a avut niste dintisori de lapte perfect aliniati, iar ei insisi nu au fost nevoiti sa poarte aparat dentar in copilarie, dintii pemanenti ai copilului ies intr-o dezordine totala, devenind necesara purtarea de aparat dentar. Doamna doctor Mihaela Dan, specialist ortodont in cadrul Clinicii Orto-Implant Expert, considera ca exista o serie de motive care pot explica de ce tot mai multi copii din generatia de azi ajung sa urmeze tratament ortodontic.

In ziua de astazi se pare ca tot mai multi copii poarta aparat dentar de la varste fragede, chiar daca propriii parinti nu au avut nevoie de el in copilarie. Pe de o parte, acest lucru se datoreaza interesului crescut pentru obtinerea unui zambet perfect, fiind constientizata importanta aspectului fizic, dar pe de alta parte exista o serie de factori care fac necesara purtea aparatului dentar:

Inghesurile dentare

Inghesuirile dentare se pot datora mostenirii unui maxilar mai mic de la unul dintre parinti si a dintilor mai mari de la celalalt parinte, insa pot fi si o urmare a alimentatiei din ce in ce mai procesate. “Copiii consuma astazi din ce in ce mai multe sucuri si shake-uri in loc de fructe si legume crude care, prin efortul de mestecare, ar stimula dezvoltarea oaselor maxilare. Alimentele de panificatie si patiserie sunt pufoase si moi, cerealele sunt inmuiate in lapte etc. si contribuie in timp la dezvoltarea anormala a danturii”, explica doamna doctor Mihaela Dan.

Obiceiuri daunatoare

Sugerea degetului sau a suzetei, la fel ca vorbirea cu limba intre dinti, sunt obiceiuri intalnite frecvent la cei mici si pot parea inofensive la prima vedere.

“Daca aceste obiceiuri sunt mentinute si dupa varsta de 2 ani, ele vor produce atat deformarea osului, cat si impingerea dintilor in fata si in sus, astfel ca intre incisivii de sus si cei de jos va aparea un spatiu mare inca din dentitia de lapte”, atentioneaza doamna doctor Mihaela Dan.

Extractia dintilor de lapte inainte de termen

Cariile netratate ale dintilor temporari, pe langa dureri, abcese si alte complicatii, duc la distrugerea aproape completa a dintelui, urmata de extractia lui precoce. Acest lucru determina migrarea dintilor vecini si ingustarea spatiului respectiv, astfel ca dintele permanent nu mai are loc sa iasa, ramanand blocat in os sau iesind intr-o pozitie anormala.