Ce analize trebuie sa faca o femeie la 20, 30, 40 si 50 de ani ca sa isi mentina sanatatea

Comunicat de presa

Fiica, mama, sora, bunica, nepoata, prietena, colega. Fiecare dintre noi are o ruda sau o cunostinta care a primit diagnosticul “cancer”. Se intampla, in timp, din cauza fumatului, a expunerii necugetate la soare, a unei alimentatii departe de recomandarile nutritionistilor. Contactul cu chimicalele si radiatiile in cazul unor meserii, dar si abuzul de alcool ne aduc mai aproape de verdictul dur, de care putem scapa daca retinem un singur cuvant “preventie”.

“Le spun tuturor pacientelor care imi trec pragul ca nu putem spune cu precizie de ce apar cancerele. Ceea ce stim sigur, pana in prezent, este ca mostenirea genetica, fumatul, dieta dezechilibrata, cu multa carne si fara vegetale proaspete, lipsa activitatilor sportive si expunerea indelungata la soare, fara creme de protectie, toate cresc riscul de cancer chiar la varsta tanara. Iar pentru a preveni boala nu ne ramane decat sa adoptam un stil de viata echilibrat si sa mergem regulat la medic”, spune doamna doctor Izabela Condei, medic primar imagistica medicala in cadrul spitalului Onco Card, unul dintre cele mai performante din Romania in tratarea cancerelor.

Cancerul de san, cel pulmonar, afectiunile maligne ale colului, dar si cele colorectale sunt cele mai frecvente in randul femeilor din Romania. Insa si varsta este corelata cu aparitia anumitor tipuri de cancer, de aceea specialistii Onco Card au elaborat un program de preventie care tine cont de acest aspect.

“Depistate in stadiu incipient, multe dintre tipurile de cancer sunt tratabile in 90 la suta dintre cazuri. Tocmai de aceea, toate femeile trebuie sa stie ca preventia primara, adica reducerea factorilor de risc mentionati, trebuie insotita de cea secundara, adica efectuarea regulata a unor teste si analize care pot detecta precoce afectiunile maligne. Acest program complex incepe de la 20 de ani si trebuie sa continue toata viata, daca ne dorim sanatate si longevitate”, adauga medicul Izabela Condei.

Intre 20 si 30 de ani, cele mai frecvente tipuri de cancere sunt tumorile germinale, leucemiile si melanomul. Astfel, pachetul de analize destinat preventiei include o consultatie de medicina interna, una ginecologica, ecografiile abdominala, de tiroida, de san, testul Papanicolau si teste de sange.

“Daca apare vreo suspiciune de boala maligna, putem completa investigatiile cu un consult oncologic, dermatologic sau hematologic, o radiografie toracica, o mamografie, o tomografie sau un examen IRM”, afirma experta Onco Card.

Dupa varsta de 30 de ani, la femei sunt mai frecvente cancerele de san, de col si de piele. Pe langa investigatiile din pachetul 20-30 de ani, specialistii pot recomanda in cazul unei suspiciuni efectuarea markerilor tumorali, a celor hepatici, dar si un EKG.

“Cu cat inaintam in varsta, numarul analizelor care pot pune in evidenta o eventuala afectiune maligna creste. Astfel, intre 41 si 50 de ani, mamografia, consultul gastroenterologic, cel cardiologic si EKG-ul devin obligatorii si completeaza tabloul investigatiilor de pana la aceasta varsta. In plus, orice suspiciune de boala poate orienta medicul si pacienta catre o ecocardiografie, un test de efort, o endoscopie, o colonoscopie virtuala si o testare pentru tipul de tulpina de HPV”, recomanda dr. Izabela Condei, medic primar imagistica medicala la Onco Card.

Dupa varsta de 50 de ani, medicii diagnosticheaza frecvent la femei cancere de san, de colon si de col. Iar pachetul de testari complete care vizeaza detectarea precoce a acestor afectiuni cuprinde o consultatie de medicina interna, una ginecologica, o alta cardiologica, o consultatie ganstroenterologica, ecografiile abdominala, ginecologica, de tiroida, de san, testul Papanicolau, mamografia, colonoscopia virtuala si un EKG. In caz de suspiciune, acestora li se pot adauga alte investigatii. Specialistii recomanda ca acestea sa se faca in centre oncologice cu experienta, unde medicii pot vedea orice modificare maligna in stadiu incipient.





Foto: Shutterstock/ JPC-PROD