4 dureri frecvente pe care le ignoram si care semnaleaza afectiuni grave. Le recunosti?

Nu orice durere resimtita este in mod automat un semnal de alarma, insa, in unele cazuri, ele anunta o afectiune grava. Unele dintre ele nu trebuie ignorate absolut niciodata.

Durerile sunt de mai multe feluri, le cunoastem pe cele mai multe si prea des ne obisnuim cu ele. Si mai des apelam la analgezice care doar le mascheaza si care ne dau senzatia eronata ca ele nu mai exista. Toate durerile trebuie tratate de la cauza si nu „acoperite” sau ignorate. O durere de cap se poate rezolva repede cu putina odihna, insa alte dureri semnaleaza afectiuni mai grave si daca sunt neglijate nu fac decat sa se agraveze. Iata care sunt acestea:

1. O durere surda, care odata resimtita trebuie investigata imediat

Durerile articulare anunta cel mai des probleme care se agraveaza cu timpul, incet, dar sigur. Orice tip de artroza debuteaza cu durere, si un simplu analgezic sau un gel calmant nu va rezolva sursa problemei. Ignorate si neglijate, durerile de articulatii au consecinte dintre cele mai grave putandu-se chiar ajunge la imobilizare.

Artroza se poate dezvolta in mai multe zone intr-un proces lent, dureros si cu un sfarsit extrem de neplacut. Cel mai des se intalneste in zonele cele mai solicitate - genunchi, solduri, degete, coloana vertebrala. Gonartroza este printre cele mai frecvente, dar si cele mai chinuitoare. Iata aici ce spun medicii cu privire la aceasta afectiune atat de dureroase si de greu de tratat, mai ales daca este lasata sa se dezvolte in voie, fara sa intervenim la timp.

2. Afectiunile dentare nu fac decat sa se agraveze

Nu lasa niciodata o durere de dinti sau de masea netratata. Calmantele nu fac decat sa intarzie inevitabilul - vizita la dentist. Cariile nu dau niciodata inapoi, ele sapa incontinuu si se agraveaza cu fiecare gustare pe care o iei. Cu cat intervii mai devreme, cu atat neplacerile vor fi mai putine. O afectiune dentara poate degenera intr-o infectie si poate duce intr-un final la extractie si la tratamente greoaie si extrem de scumpe.

Din pacate, cifrele arata ca romanii merg destul de rar la medicul dentist. 58% ajung la dentist cel mult o data pe an, 30% dintre acestia isi fac o programare doar atunci cand au dureri si doar 26% merg la stomatolog macar o data pe an.

3. Disconfortul la nivelul spatelui anunta, de obicei, nevoia de a face schimbari drastice in stilul de viata

Durerile de spate nu sunt niciodata de neglijat. Tot mai multi tineri se plang de dureri de spate, iar acest fapt este cauzat de viata sedentara a multora dintre noi. Cele opt ore petrecute zilnic la birou, care devin adesea chiar si 10 ore stand pe scaun se rasfrang asupra starii noastre de sanatate.

Mai mult decat atat, problemele de spate au nevoie de tratamente de lunga durata - in mod special exercitii fizice, asa ca orice disconfort trebuie tratat cu grija. Ce poate anunta o durere de spate? Printre altele discopatie, cifoza, scolioza sau hernie.

4. Dismenoreea ar trebui sa te trimita de urgenta la medic

Durerile menstruale, cunoscute in limbaj medical sub denumirea de dismenoree, nu trebuie tratate cu calmante, ele trebuie investigate cu atentie. Multe femei suporta cu stoicism durerile si starile de rau din timpul menstruatiei, considerand ca asa se comporta corpul lor, insa ar putea fi vorba de endometrioza sau chiar fibrom. Orice durere trebuie investigata si niciun disconfort nu trebuie tratat cu lejeritate, mai ales cand vorbim despre un subiect atat de sensibil precum sanatatea intima.

Preventia este cea mai buna metoda de a ne proteja sanatatea, asa ca nu trebuie niciodata sa ignoram semnalele pe care ni le da propriul corp.

Sursa foto: Image Point Fr/Shutterstock