Bolile cardiovasculare cauzeaza de trei ori mai multe decese decat bolile oncologice

Comunicat de presa

Afectiunile cardiovasculare reprezinta principala cauza de mortalitate din Romania. Din cele peste aproximativ 250.000 de decese inregistrate in randul romanilor, aproape 150.000 au avut cauze cardiovasculare1 si un estimat de 50.000 au fost ca urmare a afectiunilor oncologice, conform raportului European Heart Network, publicat in anul 2017.

Dintre toate afectiunile cardiovasculare, cele coronariene, din care face parte si infarctul, au fost cauza celui mai mare numar de decese.

,,Organizatia Mondiala a Sanatatii are ca obiectiv sa reduca cu 25% decesele premature cauzate de bolile cardiovasculare pana in anul 2025. Romania ar trebui sa se alinieze acestui obiectiv si sa depuna eforturi serioase in acest sens. Vorbim de afectiuni care pot fi prevenite sau tratate in faze precoce, in conditiile in care populatia constientizeaza cat de mare este impactul si care pot fi urmarile unei suferinte cardiovasculare.

In multe dintre tarile Europei, decesele si imbolnavirile inregistrate din cauze cardiovasculare sunt in scadere. in Romania, insa, desi exista o oarecare stabilizare, suntem departe de o scadere a frecventei si gravitatii acestor categorii de afectiuni. Sistemul de sanatate din Romania are o acuta nevoie de echilibru intre palierele de ingrijire a oamenilor, de o adevarata strategie pe termen mediu si lung, are nevoie de programe de educatie, de crestere a aderentei la tratament, de depistare precoce a bolilor, de colaborarea intre specialitati, de un mecanism integrat de monitorizare a pacientilor cu boli cardiovasculare, de programe de recuperare post-infarct.

Pentru a atrage atentia asupra tuturor acestor probleme, am lansat campania <<Cate vieti are inima ta?>> si ne propunem ca oamenii sa constientizeze sansa pe care o avem pentru a evita suferinte, invaliditati si decese datorate acestor boli. Solicitam autoritatilor sa ni se alature in acest demers, sa tina cont de nevoile de informare, de educatie si de tratament ale pacientilor. Doar impreuna putem scadea rata de imbolnavire, de complicatii si de decese de cauza cardiovasculara”, a declarat Rodica Tanasescu, Presedinte Societatea Nationala de Medicina a Familiei (SNMF).

La fiecare 30 de minute un roman sufera un infarct, conform datelor Societatii Romane de Cardiologie si unul din zece pacienti nu supravietuieste.

,,Pacientii care au avut norocul sa supravietuiasca trebuie sa inteleaga ca recuperarea post-infarct este esentiala si sa stie ca riscul de a dezvolta un al doilea infarct este mult mai mare. si la fel de important este ca pacientul sa inteleaga ca viata lui nu mai poate fi la fel. Trebuie sa duca un stil de viata sanatos, sa faca miscare, sa mearga regulat la controale medicale si sa tina cont de tratamentul si indicatiile recomandate de medic. Doar asa poate preveni un al doilea infarct care, in cele mai multe cazuri, se dovedeste a fi fatal.

Mesajul principal pe care ne dorim sa-l transmitem in cadrul campaniei <<Cate vieti are inima ta?>> este ca inima trebuie ingrijita, mai ales de cei care au suferit un accident cardiovascular ”, a declarat dr. Gabriela Sarca, medic cardiolog in cadrul Fundatiei ,,Pop de Popa” pentru Ocrotirea Bolnavilor cu Afectiuni Cardiovasculare (FOBAC).

Societatea Nationala de Medicina a Familiei si Fundatia ,,Pop de Popa” pentru Ocrotirea Bolnavilor cu Afectiuni Cardiovasculare (FOBAC) au lansat campania ,,Cate vieti are inima ta?” cu obiectivul de a atrage atentia asupra impactului bolilor cardiovasculare si mai ales asupra riscului cardiovascular marit la care sunt expusi pacientii care au suferit un prim infarct.

Site-ul campaniei, www.inimisanatoase.ro, ofera informatii cu privire la factorii de risc pentru dezvoltarea bolilor cardiovasculare si raspunde la intrebari esentiale referitoare la infarctul miocardic acut.