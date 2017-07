Dr. Simona Carniciu: 3 argumente puternice pentru inlocuirea zaharului cu indulcitori hipocalorici

Medicul specialist in diabet, nutritie si boli metabolice, Dr. Simona Carniciu, ne ofera argumentele de specialitate in legatura cu alternativa de a consuma indulcitori hipocalorici in locul zaharului.

Gustul dulce este preferat atat de copii, cat si de adulti. Acesta trebuie gestionat cu prudenta, pentru a evita excesul ponderal. Indulcitorii hipocalorici ca aspartamul, sucraloza, stevia etc, sunt binerecunoscuti in multe produse alimentare, inlocuind zaharul adaugat. Acest fapt, duce la o scadere a aportului caloric total.

Aceste substante au avantajul ca sunt folosite in cantitati foarte mici, datorita capacitatii lor mari de indulcire, de exemplu, aspartamul indulceste de 200 de ori mai puternic decat zaharul, sucraloza de 600 de ori, acesulfamul de potasiu de 200 ori, alitamul de 2000 de ori, iar stevia (produs natural) de 40-300 de ori.

Zaharina, cel mai vechi indulcitor sintetic, lasa in gura, dupa consum, un gust usor amarui, alitamul nu lasa un gust neplacut dupa consum, iar ceilalti indulcitori, datorita cantitatii mici folosite per portie in procesul de fabricatie, nu lasa un gust neplacut.

Zaharul este folosit pentru a spori palatabilitatea alimentelor si bauturilor, in multe alimente ca: conserve, sosuri, muraturi, mustar, ketchup, sucuri carbogazoase, mezeluri etc. va imaginati, consumate frecvent, cat de mult consumul acestor alimente creste cantitatea de zahar ingerata fara a constientiza acest fapt. Mai ales, ca in multe dintre acestea nu este mentionat care este raportul dintre zaharul adaugat si zaharurile continute deja in alimentele respective procesate.

Dr. Simona Carniciu ne ofera trei argumente pentru care in locul zaharului putem alege indulcitorii

1. Scaderea apetitului

Indulcitorii hipocalorici ne ajuta in curele de slabire. „Studiile arata ca persoanele care folosesc indulcitori hipocalorici nu au aratat o crestere a apetitului sau a preferintei pentru gustul dulce, dimpotriva, se poate observa chiar o scadere a apetitului, in special in contextul adoptarii unui stil de viata sanatos.”, explica Dr. Simona Carniciu.

2. Ofera siguranta pacientilor diabetici

Indulcitorii hipocalorici prezinta un mare avantaj pentru persoanele diagnosticate cu diabet. „Pot fi folositi in conditii de siguranta de catre pacientii diabetici, in acest caz indicele lor glicemic este foarte scazut sau chiar nul. Indicele glicemic reprezinta un indicator al puterii de crestere a glicemiei de catre diverse alimente. Cu cat este mai crescut cu atat glicemia post-ingestie creste mai mult, iar acest lucru se poate resfrange asupra microvascularizatiei, care poate fi afectata chiar de la varste mici, inclusiv la pacienti nediabetici. De aceea este important sa nu consumam alimente cu indice glicemic foarte mare in cantitati foarte mari la o singura masa. La pacientii diabetici, oferirea gustului dulce fara adaos de calorii reprezinta un pas important in mentinerea unui stil de viata echilibrat si, mai ales, mentinerea unei calitati a vietii optime.”, spune medicul.

3. Cea mai buna alternativa pentru zahar

Multe studii au avut in vedere siguranta folosirii acestor indulcitori si riscurile. Insa, toate dovezile duc la o singura concluzie: aceea ca beneficiul depaseste riscul.

"In ultimul deceniu, constientizarea consumului excesiv de produse alimentare ce contin zahar, a dus catre dezvoltarea de noi strategii nationale si internationale, orientate catre diminuarea consumului lor si orientarea populatiei catre inlocuirea excesului de zahar cu indulcitori hipocalorici, artificiali sau naturali, ca stevia. Ideal este ca aceste strategii sa se indrepte catre cresterea consumului de alimente sanatoase, ca fructele si legumele, insa, comportamentul uman si necesitatea acestuia de a satisface gustul dulce, impinge marile companii producatoare de diverse alimente ce contin zahar, sa se orienteze si catre folosirea inducitorilor.”, arata Dr. Simona Carniciu.

Inlocuirea zaharului adaugat este de preferat in anumite alimente, de exemplu in bauturile carbogazoase, insa exista limitarea ca in alte tipuri de alimente, zaharul are rol functional si nu poate fi atins acest efect prin folosirea indulcitorilor.

Indulcitorii hipocalorici - riscuri:

- Zaharina: desi nu sunt data care sa confirme riscul de cancer, s-au iscat numeroase controverse in ultima perioada pe acest subiect. Insa, nu este recomandat in sarcina, pentru ca poate traversa placenta cu riscuri posibile asupra fatului.

- Aspartamul: Este contraindicat la pacientii cu fenil-cetonurie.

- Sucraloza: Unele studii au aratat ca adminstrarea ei poate amplifica cresterea glicemica in cursul testului de toleranta orala la glucoza; Etc.

