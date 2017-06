Inovatie in domeniul stomatologiei: tehnica PRF

Stomatologia face progrese uimitoare, iar un bun medic specialist se va perfectiona incontinuu, pentru a aduce pacientilor sai beneficiile tehnicilor moderne de tratament.

Doamna doctor Mihaela Dan, specialist ortodont in cadrul Clinicii Orto-Implant Expert, spune ca una dintre acestea este si tehnologia PRF (A-PRF si I-PRF), aparuta de putina vreme si doar in cateva dintre clinicile stomatologice. Aceasta utilizeaza cateva arme foarte puternice ale corpului uman: celulele stem si factorii de crestere, foarte utile pentru regenerarea organismului si vindecare mai rapida. Ele sunt obtinute si concentrate din sangele pacientului, care este introdus intr-o centrifuga cu rol de separare a acestor elemente, care urmeaza sa fie folosite imediat in interventii chirurgicale dintre cele mai diverse: implanturi dentare, lift sinus, aditie de os, extractii dentare, defecte mari de os, interventii gingivale si parodontale etc.

Specialistul Ortodont enumera cateva dintre beneficiile care cantaresc extrem de mult in alegerea acestei tehnici de catre pacienti:

- integrare mai buna a implantelor, care sunt acoperite cu lichidul rezultat din centrifugare, bogat in factori de crestere;

- rata mai mare de succes in interventiile de lift sinus si aditie de os (deoarece osul artificial este amestecat cu factorii de crestere proprii organismului);

- reconturarea gingiei, pentru si un zambet estetic si sanatatea parodontiului;

- vindecare mai rapida, datorita proteinelor reparatoare si protejarii zonei interventiei cu membrana de fibrina;

- scaderea pana la absenta inflamatiei (umflaturii), dupa interventia chirurgicala si implicit a durerii;

- reducerea pungilor parodontale (foarte eficient in tratarea parodontozei);

- umplerea defectelor mari osoase rezultate in urma unor procese infectioase severe sau chisturi care au produs distructii osoase mari

- tratarea retractiilor gingivale ce produc descoperirea radacinii

Nu in ultimul rand, tratamentul este non-toxic, biocompatibil, foarte bine tolerat si fara efecte secundare nedorite, fiind realizat din sangele pacientului.