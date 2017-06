Alimentatia ideala pe timp calduros

Comunicat de presa



Trecerea de la sezonul rece la cel calduros este un moment excelent pentru schimbarea alimentatiei, renuntarea la alimentele bogate in grasimi, dar si pentru a face sport cu regularitate. Totusi, nu este necesar sa renuntam la niciuna dintre mese, ci sa introducem in alimentatie produse care contin minerale si nutrienti necesari functionarii optime ale organismului. Aflam de la Dr. Serban Damian ce alimente sunt recomandate in perioada calduroasa si ce beneficii aduc organsimului.

Consumati mai multe fructe si legume de sezon

O alimentatie adecvata trebuie sa includa fructe si legume de sezon, proaspete. In aceasta perioada, fructele si legumele incep sa se gaseasca pe piata si este esential sa profitam de aparitia lor deoarece in sezonul rece organismul nu a putut beneficia de un aport ridicat de vitamine si minerale.

„Sezonul caluros aduce in prima faza verdeturi precum leusteanul, loboda, spanacul, salata, usturoiul si ceapa verde, mararul sau urzicile. Verdeturile stimuleaza detoxifierea naturala a organismului si sunt o sursa excelenta de vitamine. De exemplu, salata verde este bogata in fibre, minerale sau vitamine si contribuie la stimularea digestiei si al tranzitului intestinal. Celelalte verdeturi sunt pline de fibre si minerale si este recomandat sa se consume in forma naturala pentru a nu-si pierde proprietatile”, mentioneaza serban Damian medic de familie si nutritionist sportiv acreditat CIO, expert in cadrul campaniei „Mousse si suc 100% - aici sunt vitaminele istete!”

Pe langa consumul de verdeturi si legume, organismul are nevoie si de fructe in aceasta perioada. Chiar daca vor aparea treptat, este indicat sa le consumam. Caisele, fructele de padure si merele sunt doar cateva dintre fructele ce pot fi gasite pe piata.

„Merele sunt bogate in vitamina C, un antioxidant natural si se gasesc mai multe soiuri delicioase. Caisele sunt, de asemenea, recomandate pentru sanatatea inimii, in primul rand pentru ca contin beta-caroten, care scade colesterolul. In al doilea rand, sunt bogate in nutrienti si vitamine, iar consumul lor contribuie la eliminarea toxinelor si la depasirea oboselii”, adauga serban Damian.

Specialistii si nutritionistii recomanda consumul a 5 portii de fructe si legume pe zi.