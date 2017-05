Cele mai eficiente exercitii cardio le realizezi la tine acasa

Inainte ca toata lumea sa mearga la sala, inregistrarile cu exercitii recomandate de Jane Fonda si Cindy Crawford erau adevarate bunuri de schimb intre amatoarele de sport, iar bicicleta de camera era cel mai cautat aparat de fitness. Moda s-a schimbat, oferta s-a diversificat, dar asta nu inseamna ca avem mai multa dreptate astazi. Avem multe de invatat din trecutul nu prea indepartat.

Doar priveste-o pe Jane Fonda (79 ani) si o sa intelegi de ce spunem asta. Celebra actrita americana este creatoarea unui foarte cunoscut program de exercitii, care a facut inconjurul lumii, potrivit unui articol de pe Mentalfloss.com si a devenit antrenamentul preferat al unui numar urias de femei. Secretul succesului? Dincolo de faptul ca sunt, intr-adevar, exercitii bine gandite si distractive sau ca proiectul are un asemenea cap de afis, mai toate antrenamentele sunt usor de realizat acasa.

Si daca in anii '80 ai secolului trecut femeile erau preocupate sa castige timp pentru ele, alegand solutia, mai comoda, da a transforma o camera de acasa intr-o mica sala de sport, imagineaza-ti cum stau lucrurile astazi. Ne place sa mergem la sala, sentimentul de grup si atmosfera, dar pe de alta parte, de multe ori ajungem sa amanam sesiunile de antrenament, din cauza altor obligatii mai presante.

Si atunci, nu e mai simplu sa ne intoarcem la solutiile clasice? Mai ales ca sunt numeroase, sunt eficiente, flexibile ca timp si iti permit sa faci lucrurile in ritmul propriu, pornind de la zero.

Daca te temi ca nu iti vei gasi motivatia si ca vei transforma aparatura de acasa in cuier, solutia ideala este sa incepi cu o bicicleta fitness in genul acesta, pe care sa o utilizezi pentru diferite exercitii si abia mai tarziu sa diversifici, trecand si la alte aparate. Avantajele bicicletei stationare? Sculpteaza picioarele, lucreaza intens muschii fesieri si asigura un excelent exercitiu cardio, care te mentine in forma.

Inainte sa te apuci serios de treaba, este necesar sa cunosti diferentele dintre bicicleta magnetica si cea mecanica, ca sa stii ce alegi:

Daca iti propui, pentru inceput, exercitii usoare si nu ai un spatiu generos de desfasurare sau pentru depozitarea aparatului, alege varianta mecanica. Este de dimensiuni mai mici, potrivita pentru incepatori, iar multe modele sunt pliabile. Singurul dezavantaj este ca nu iti va permite sa faci la fel de multe exercitii precum cea magnetica, dar poate ca nici nu vrei decat sa pedalezi.

In situatia in care iti doresti sa te desfasori mai mult, sa iti cresti rezistenta fizica, iti place sa schimbi vitezele si nivelul de dificultate, esti interesata sa inregistrezi pulsul si caloriile pierdute si ai nevoie de mai multa stabilitate la pedalare, alege bicicleta magnetica. Este foarte eficienta pentru intarirea musculaturii.

Iti prezentam, mai jos, 3 exercitii simple, pe care le poti realiza cu ajutorul unei biciclete fitness, la tine acasa. Atentie! Realizeaza acest tip de antrenament, ca si orice gen de antrenament cardio, numai daca nu ai probleme cardiovasculare.

1. O sesiune normala de pedalat, de 30-40 de minute, in care alternezi rundele intensive cu cele in ritm moderat si lent. Este un tip de antrenament care accelereaza metabolismul si produce rezultate rapide, dupa cum arata studiile specialistilor.

2. Porneste muzica si incepe o sesiune de indoor cycling, la tine acasa. Nu e chiar spinning, care are nevoie de o bicicleta speciala, dar e pe aproape si constituie un foarte bun exercitiu cardio. Poti gasi inspiratie in programele si tutorialele existente pe internet, ca acesta, destinat incepatorilor, sau aceasta varianta, pentru avansati.

3. Imagineaza-ti ca te afli pe un deal, in plina vara, si realizeaza exercitii care simuleaza urcarea. Cum faci acest lucru? Simplu: pedaleaza, initial, timp de 10 minute, intr-un ritm si cu un nivel de dificultate pe care, intr-o sesiune de antrenament obisnuita, le-ai putea sustine timp de aproximativ 40 de minute. La finalul celor 10 minute, apasa pedalele in mod accentuat, timp de 2 minute. Reia exercitiul.

Tu ce varianta preferi si care dintre ele crezi ca este mai eficienta, in ceea ce priveste timpul pe care il ai la dispozitie: sala de fitness sau exercitiile realizate acasa, in ritmul propriu?

