Iontoforeza - procedura care amelioreaza simptomele hiperhidrozei (transpiratie excesiva)

Transpiratia este un fenomen normal, insa atunci cand ea interfereaza cu activitatile de cu zi si este prezenta in mod excesiv, fara vreun motiv aparent, putem vorbi despre afectiunea numita hiperhidroza.

Domnul doctor Laurentiu Vladau (foto), specialist dermatolog in cadrul Clinicii Hebra Dermatologie, prezinta iontofereza ca fiind unul dintre tratamentele ce pot fi utilizate pentru ameliorarea simptomelor acestei afectiuni, fiind recomandata persoanelor care au incercat antiperspirante fara rezultat si au nevoie de un tratament mai puternic, dar si celor care prefera un tratament noninvaziv, cu sedinte de scurta durata.

Utilizata inca din anii 1940, iontoforeza este o procedura cu rezultate de exceptie in cazul hiperhidrozei, in special pentru transpiratia palmelor si talpilor. Tratamentul consta in aplicarea unui curent electric de intensitate scazuta in bai de apa, reusind sa reduca considerabil transpiratia printr-un mecanism cu privire la care exista astazi mai multe teorii, dar care s-a dovedit deosebit de eficient in peste 75% din cazuri.

In general, sunt necesare 7-10 sesiuni de 10-15 minute pentru obtinerea rezultatelor si sedinte de intretinere o data la 1 saptamana sau o data la 2 saptamani.

„Important de retinut este faptul ca iontoforeza nu duce la vindecarea hiperhidrozei, ci asigura imbunatatirea progresiva, initial dupa 7-10 sedinte efectuate intr-o perioada de 4 saptamani. Rezultatele pot fi mentinute cu 1-2 sedinte lunare, iar uneori, dupa mai multi ani de tratament, perioada dintre sedinte devine tot mai lunga”, explica domnul doctor Laurentiu Vladau.

Cum se realizeaza tratamentul

Foto: aparat iontoforeza

In functie de zona tratata, pacientul fie va scufunda mainile si/sau picioarele in bai de mica adancime cu apa, fie tampoane umede vor fi plasate sub brate timp de 5-15 minute. Va aparea o senzatie de intepatura, care nu este foarte neplacuta deoarece aparatul foloseste curent direct pulsatil ce face procedura mai confortabila. In orice caz, intensitatea tratamentului poate fi modificata in functie de tolerabilitatea celui tratat.