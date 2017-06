Laptisorul de matca - alimentul minune pentru imbunatatirea memoriei si stimularea sistemului nervos

Se apropie cea mai stresanta perioada pentru studenti, sesiunea, iar acestia trebuie sa ia atitudine pentru a trece cu bine si peste acest hop. Pentru a-si creste puterea de concentrare, multi tineri folosesc in abundenta energizante sau cafea, produse contraindicate de medici, deoarece elimina artificial oboseala, insa nu cresc si puterea de concentrare sau de memorare.

Specialistii de la ApiLand considera ca alimentul cel mai indicat pentru a stimularea sistemului nervos si pentru eliminarea stresului acumulat eeste laptisorul de matca. Pe langa aceste proprietati, laptisorul de matca contribuie la imbunatatirea memoriei, creste capacitatea de concentrare si asimulare a informatiei si elimina starile de somnolenta, care pot aparea atunci cand invatam asiduu.

Beneficiile laptisorului de matca

Foto: JPC-PROD /Shutterstock

Laptisorul de matca imbunatateste memoria

Ti se intampla adeseori sa inveti ore in sir si la final sa realizezi ca nu iti mai aduci aminte apoape nimic din tot ce ai invatat? Pe langa antrenarea memoriei, este posibil sa ai nevoie de un supliment natural care sa iti vina in ajutor. Laptisorul de matca pur este un excelent stimulent in procesul de invatare. Prin prezenta anumitor oligoelemente esentiale (fosfor, magneziu), a vitaminelor B1, B2, B6, a aminoacizilor (fenilanalina, triptofan), laptisorul de matca pur s-a dovedit a fi util pentru imbunatatirea memoriei si cresterea randamentului intelectual.

Laptisorul de matca creste capacitatea de concentrare si asimilare a informatiei

Nu reusesti sa fii atent la ceea ce vrei sa inveti? Esti usor de distras de la invatat si preferi sa-ti ocupi timpul cu alte lucruri? Problema este capacitatea redusa de concentrare pentru o perioada mai mare de timp. Laptisorul de matca pur este singura sursa naturala de acetilcolina, un neurotransmitator foarte important, esential in transmiterea influxului nervos.

Laptisorul de matca stimuleaza sistemul nervos

S-a dovedit stiintific ca laptisorul de matca pur joaca un rol esential in dezvoltarea si buna functionare a sistemului nostru nervos, refacand sinapsele si celulele nervoase, caci, pe langa vitamine, minerale, enzime si aminoacizi, acest aliment-minune ne furnizeaza si acidul 10-HDA, esential pentru dezvoltarea neuronala si pentru stimularea sistemului imunitar.