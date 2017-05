Afla daca esti un candidat potrivit pentru aparatul dentar

Medicul specialist atentioneaza ca exista anumite situatii despre care se crede, in mod eronat, ca nu sunt compatibile cu aparatul dentar:

de dr. Mihaela Dan, specialist ortodont Orto-Implant Expert

Pacienti de la 5 ani la peste 60 ani apeleaza la aparatul dentar, un tratament modern care poate sa ofere zambetul dorit la aproape orice varsta. Chiar daca fiecare caz are particularitatile sale, medicul specialist ortodont, prin experienta acumulata, va gasi tratamentul cel mai potrivit pentru fiecare problema ortodontica in parte, pentru fiecare varsta sau buget, pentru ca rezultatele obtinute sa fie cele mai bune.

Doamna doctor Mihaela Dan atentioneaza ca exista anumite situatii despre care se crede, in mod eronat, ca nu sunt compatibile cu aparatul dentar:

1. Sarcina

Contrar acestui mit, in realitate aparatul dentar da rezultate foarte bune chiar si in perioada de graviditate, singura particularitate in acest caz fiind gingivita de sarcina, care va impune o igiena mai atenta, pentru a preveni inflamatia si cresterea sangerarii gingivale. De multe ori tratamentul este terminat inainte de nastere, iar alteori tanara mamica se reintoarce la cabinet pentru activarea aparatului dupa o mica intrerupere cauzata de venirea pe lume a micutului.

2. Lucrari sau implanturi dentare

Daca exista spatii ramase in urma unor extractii dentare vechi, acestea se pot inchide prin deplasarea dintilor cu ajutorul aparatului dentar. Daca lucrarile dentare au fost realizate inainte de aplicarea aparatului, pe ele se pot lipi bracketuri, iar la terminarea tratamentului se pot pastra sau inlocui, in functie de caz. Pe implanturile dentare nu este indicat sa aplicam tractiuni, asadar ele vor fi ocolite, aplicandu-se aparat doar pe ceilalti dinti.

Din pacate, exista si situatii rare in care tratamentul ortodontic nu poate fi aplicat sau necesita amanare:

1. Parodontoza severa – in cazuri in care osul este retras foarte mult si exista pungi parodontale (infectii) mari.

2. Epilepsie – aparatul dentar, in special cel mobil, este containdicat deoarece se poate fractura si poate exista risc de inghitire sau aspirare in timpul crizelor.

3. Tratamente cu unele medicamente – spre exemplu imunosupresoare dupa transplantul de organe, medicamente anticancerigene administrate in copilarie, tratamente indelungate cu corticosteroizi etc. produc numeroase dificultati pe parcursul tratamentului ortodontic (fie din cauza osteoporozei asociate, a cresterii riscului de resorbtie radiculara - topirea partiala a radacinii, fie datorita modificarilor radacinilor si osului sau a altor efecte secundare). Aceste dificultati, puse in balanta cu beneficiile tratamentului ortodontic, vor inclina spre evitatea acestuia.

