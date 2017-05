Bauturile acidulate, un pericol pentru sanatatea dentara

Desi cunoscute drept una din principalele cauze dietetice ale cariilor dentare, bauturile acidulate sunt consumate astazi la scara larga de persoane de toate varstele. Doamna doctor Mihaela Dan (foto), specialist ortodont in cadrul Clinicii Orto-Implant Expert, explica impactul pe care racoritoarele il au asupra sanatatii orale, dar si cum putem minimaliza efectele lor asupra dintilor.

Consumul de bauturi acidulate este foarte comun printre copii, adolescenti si tineri (mai crescut in randul baietilor), in ciuda tuturor avertismentelor legate de efectele daunatoare pe care acestea le au asupra sanatatii generale (obezitate, risc de diabet etc) si a sanatatii dentare (eroziuni dentare, carii etc.). Bauturile carbogazoase afecteaza dintii atat prin continutul de acizi (fosforic, citric si carbonic), cat si prin continutul foarte mare de zahar, ce favorizeaza inmultirea bacteriilor, care il vor descompune apoi in acizi.

Cum actioneaza bauturile carbogazoase

Cunoscuti drept factori daunatori pentru dinti, acizii si zaharurile devin cu adevarat distructivi atunci cand actioneaza impreuna ca urmare a consumului de racoritoare. In plus, combinatia lor cu o igiena dentara deficitara este dezastruoasa.

“Acizii scot calciul din smaltul dentar, facandu-l poros si favorizand aparitia sensibilitatii dentare, colorarea dintilor, tocirea mai rapida si, mai ales, cresterea numarului de carii. Dintii copiilor si adolescentilor sunt cel mai mult afectati de carie deoarece imediat dupa eruptia dentara smaltul dentar este incomplet maturizat, insa baia de acid in care sunt scaldati dintii afecteza si smaltul adultilor, ba chiar si unele dintre obturatiile (plombele) existente”, explica doamna doctor Mihaela Dan, specialist ortodont.

Atat bauturile carbogazoase, cat si cele neacidulate sau fara zahar contin propriii acizi, care ataca dintii. Cu fiecare gura de suc are loc o reactie daunatoare care dureaza aproximativ 20 de minute, ceea ce inseamna ca daca vom savura intreaga zi dintr-o bautura, dintii nostri vor fi atacati constant.

Sensibilitatea dentara reprezinta inca o urmare a consumului de bauturi acidulate. "Persoanele care consuma racoritoare frecvent pot observa aparitia durerii atunci cand mananca sau beau lucruri fierbinti si reci sau chiar sangerari in timpul periajului si folosiri atei dentare", explica doamna doctor Mihaela Dan. “Un alt efect negativ al bauturilor acidulate este si colorarea dintilor, care desi nu afecteaza in mod direct sanatatea orala, poate fi un factor neplacut din punct de vedere estetic”, completeaza specialistul ortodont.

