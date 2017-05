Top 5 lucruri despre terapia craniosacrala in stomatologie

Peste 40% dintre persoanele sanatoase care fac terapie craniosacrala sustin ca au mai multa energie, sunt mai fericite si mai implinite. De asemenea, s-a demonstrat ca acestea sunt rezistente la imbolnaviri, iar perioadele de boala sunt mai scurte si mai putin severe decat inainte sa fi facut terapie. Functionarea sistemului imunitar este imbunatatita, nivelul stresului este redus, echilibrul hormonal este restabilit si se obtine o stare generala de bine.

„Aplicatibilitatea terapiei craniosacrale in stomatologie are rezultate foarte bune deoarece se lucreaza pe fasciile muschilor masticatori, care sunt perforate de vase si nervi, prin aceste perforatii infectiile pot difuza in diferite alte zone. La nivel fascial se transmite infectia in functie de pozitionarea pe diverse zone care corespund unor patologi bine definite sau care pot lua forme in functie de trairile din trecut”, explica dr. Andra Custura, medic stomatolog la cabinetul Andra Smile.

Care este rolul fasciei?

Fascia se formeaza direct sub piele si formeaza un strat puternic de tesut conectiv intre piele si muschii de sub ea. Craniul si mainile prezinta un numar crescut de fascii superficiale care conecteaza pielea de tesuturile si oasele care o urmeaza, le protejeaza si le izoleaza. Ocazional aceasta fascie poate crea noduri puternice sau are rol de adeziune, care pot duce la aparitia unor puncte declansatoare de durere.

Cum functioneaza terapia craniosacrala?

Datorita dispozitiei complexe a fasciilor, acestea transmit semnale pe care corpul uman le trimite in forme si intensitati variate, astfel un terapeut craniosacral in momentul initierii dialogului nonverbal cu corpul pacientului, semnalele transmise de fascie il conduc acolo unde este creat chistul la nivel energetic sau pe cuta fasciala creata in momentul de trauma emotionala sau fizica. De aici totul incepe sa se realinieze, sa se repare prin intinderea si netezirea la nivel fascial, prin decontractare si decongestionare energetica si fizica a zonei si eliberare treptata pana la vindecare.

„Fiecare dintre noi avem un sistem craniosacral care are o miscare ritmica, atata timp cat suntem in viata. Sistemul craniosacral are o influenta puternica asupra functionarii corpului, datorita faptului ca el include, pe langa creier, maduva spinarii si glandele pineala si pituitara. Sistemul craniosacral este sistemul-cheie care controleaza si tine laolalta corpul fizic, mintea, emotia si spiritul. Astfel, o infectie plecata de la dinti poate difuza in spatiile viscerale ale gatului, in mediastinul superior, rar in axial, in spatiul delto-pectoral sau in fosa supraclaviculara si apoi subcutanat, aceasta fiind gasita si eliminata cu ajutorul terapiei craniosacrale”, afirma specialistul.

Chistul energetic si eliberarea sa

Chistul energetic consta in retentia in tesut a energiei stocate in urma unui soc, a unei traume. De exemplu, o cadere pe spate sau o lovitura la cap aduce cu sine un aport de energie exterioara care, odata intrata in organism, cauta o cale de iesire, astfel incat se deplaseaza prin corp si ramane izolata in anumite zone, unde perturba activitatea normala, atat fizica, cat si energetica.

