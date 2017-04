5 obiceiuri ale femeilor cu adevarat sanatoase si pe care le poti adopta chiar acum

Cand vine vorba de sanatate, exista numerosi factori care ne influenteaza: de la mostenirea genetica, pana la aspectele de ordin socio-economic, precum si accesul la servicii medicale de calitate, scrie Huffington Post. Pe langa asta, definitia sanatatii este diferita pentru fiecare om in parte. Cu toate acestea, exista cateva obiceiuri pe care persoanele sanatoase-tun le au in comun, iar multe dintre ele iti pot transforma radical viata in bine, indiferent de momentul in care te decizi sa faci aceste schimbari:

Inteleg importanta controalelor periodice

Intotdeauna este mai bine sa previi decat sa tratezi, iar singura modalitate prin care poti face acest lucru este sa nu amani niciodata analizele anuale si controalele de rutina. Unele afectiuni sunt lipsite de simptome, mai ales in fazele incipiente, iar sa mergi la medic doar atunci cand incepi sa ai probleme este unul dintre cele mai nocive lucruri pentru sanatatea ta. Orice afectiune descoperita la timp este mai usor de tratat si nu iti va afecta pe termen lung starea generala de sanatate.

In plus, mersul la medic nu mai este de mult o experienta neplacuta, mai ales cand exista si astfel de locuri de incredere, unde esti tratata cu respect si seriozitate de adevarati profesionisti. Atunci cand medicul la care mergi este un expert in diagnosticare si crede cu adevarat in misiunea sa de a vindeca pacientii, iti este mult mai usor sa treci peste orice afectiune si sa te duci fara teama la control.

Respecta un program sanatos de odihna

Oamenii de stiinta nu au reusit inca sa descopere de ce avem nevoie de somn, insa un lucru este cert: fara odihna, organismul nostru nu poate functiona corect. Lipsa somnului este de vina pentru aparitia a numeroase afectiuni. Un studiu publicat in National Sleep Foundation a descoperit ca doar 3 din 10 femei considera ca se odihnesc suficient pe timpul noptii, un numar alarmant de mic. De altfel, in timp ce oboseala afecteaza in moduri similare barbatii si femeile, cercetatorii de la Centrul Medical al Universitatii Duke au descoperit ca femeile sunt afectate mai mult de oboseala. Astfel, ele au un risc crescut de a suferi de depresie, de a avea probleme cardiace sau de a face diabet de tipul II, din cauza dezechilibrelor hormonale cauzate de lipsa somnului.

Se alimenteaza in functie de varsta si context

Alimentatia sanatoasa ar trebui sa fie un stil de viata pentru orice femeie, insa este adevarat ca, de multe ori, intervin in ecuatie si alti factori care ne influenteaza mesele. Cu toate acestea, este important sa iti asiguri substantele nutritive de care ai nevoie atat in functie de varsta ta, cat si de situatia in care te afli. Spre exemplu, o femeie insarcinata trebuie sa se asigure ca meniul ei zilnic ii aduce o doza suficienta de acid folic, in timp ce femeile care se apropie de menopauza trebuie sa aiba o dieta bogata in calciu, pentru a preveni afectiuni precum osteoporoza.

La nivel mondial, femeile din Japonia au cea mai mare speranta de viata, de pana la 86 de ani. Desi acest lucru este corelat si cu accesul lor la servicii medicale bune, exper ii atribuie longevitatea lor si unei alimentatii sarace in grasimi. Pestele, algele, orezul si legumele sunt nelipsite din meniul lor zilnic, motiv pentru care Japonia are si una dintre cele mai scazute rate ale obezitatii.

Urmeaza cu strictete tratamentele

Unele studii au aratat ca, spre deosebire de barbati, femeile sunt mai predispuse la a opri tratamentul pentru o boala cronica, iar motivele sunt variate: faptul ca uita sa isi ia pastilele la orele corecte, pretul ridicat al medicamentelor, nelamuriri in legatura cu modul de administrare al tratamentului, neincrederea in medicul care le-a diagnosticat sau chiar convingerea ca tratamentul nu da rezultate. Insa intreruperea unui tratament, in special in cazul unei afectiuni cronice, nu face decat sa agraveze situatia. Chiar si pentru o banala raceala, este esential sa respecti intocmai planul de tratament propus de medic si sa il contactezi pentru orice nelamurire ai avea.

Au grija de inima lor

Bolile cardiace sunt principala cauza de deces pentru 1 din 3 femei din SUA, arata Asociatia Americana a Inimii. Cu toate acestea, doar 1 din 5 femei priveste afectiunile inimii drept o amenintare la adresa sanatatii lor. Bolile sistemului cardiac includ afectiuni cauzate de tensiunea prea mica sau prea mare, un nivel ridicat al colesterolului, afectiuni provocate de vicii precum fumatul sau consumul de alcool, precum si existenta unor predispozitii genetice spre astfel de boli. De aceea, este important sa te asiguri ca intreg sistemul tau cardiac functioneaza corect, in parametri normali, iar cel mai simplu mod de a face acest lucru este sa mergi la medic cel putin o data pe an.

Aceste obiceiuri nu sunt greu de pus in practica si nu presupun nici eforturi financiare mari, mai ales daca te gandesti cat de mult te costa sa tratezi o afectiune pe care ai fi putut sa o previi, daca luai masuri din timp. Retine ca sanatatea este bunul tau cel mai de pret, fara de care nu ai putea sa faci nimic din tot ce ti-ai propus, asa ca nu amana niciodata sa ai grija de tine asa cum meriti.

Sursa foto: Shutterstock /Copyright:Martin Novak