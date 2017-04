De Ziua Internationala de Lupta Impotriva Bolii Parkinson, Metrorex, Floria si centre comerciale din tara se vor alatura campaniei de informare si educare a publicului larg

Asociatia de Lupta Impotriva Bolii Parkinson, in parteneriat cu Societatea de Neurologie din România, organizeaza actiuni de informare dedicate publicului larg si pacientilor.

Totul devine mai dificil cand corpul nu te mai asculta. Aceasta realitate a pacientilor cu boala Parkinson si provocarile unei afectiuni cu simptome motorii stau la baza actiunilor dezvoltate de Asociatia de Lupta Impotriva Bolii Parkinson in luna aprilie: campanie de informare la metrou, actiuni de informare in florarii, restaurante si centre comerciale precum si evenimente dedicate pacientilor.

Bucurestenii care circula cu metroul pe 11 aprilie vor primi materiale informative despre Boala Parkinson. Actiunea este parte a campaniei de informare realizata in parteneriat cu Metrorex, in perioada 8 – 22 aprilie. Astfel, cateva trenuri de metrou care circula magistrala M2 si M1-3 au devenit mesagerii campaniei, fiind personalizate cu postere, omuleti din carton care reproduc tremorul specific bolii Parkinson si informatii despre aceasta afectiune. De asemenea, pe ecranele din toata reteaua Metrorex va rula un film informativ.

Ziua Internationala de Lupta Impotriva Bolii Parkinson va fi punctata si in cadrul lantului de florarii „Floria” unde toti clientii vor primi materiale informative, impreuna cu o lalea, simbolul international al Bolii Parkinson. Nu in ultimul rand, pentru clientii unuia dintre cele mai cunoscute restaurante din Bucuresti vom reda, prin „tremorul” mesei, cel mai cunoscut simptom al Bolii Parkinson.

Actiunile de informare vor continua, pana in luna iunie, cu evenimente dedicate pacientilor si apartinatorilor, in cadrul “Scolii Pacientilor cu Boala Parkinson si a Familiilor lor”, dar si cu campanii locale de informare in Constanta si Timisoara unde va fi expusa „Instalatia din Lalele”.

„Instalatia din Lalele”, anasamblu senzorial unic in Romania care transpune artistic prin lumina intermitenta si vibratia lalelelor tremorul incontrolabil, va fi expusa in perioadele 26 – 28 aprilie si 18 – 21 mai la Constanta, respectiv Timisoara. Trecatorii care vor interactiona cu lalele vor afla aspecte despre Boala Parkinson intr-un mod memorabil si interactiv si vor primi materiale informative.

„Marcam cea de-a 20-a aniversare a Zilei Internationale de Lupta Impotriva Bolii Parkinson printr-o serie de actiuni de informare, care pornesc de la realitatea vietii cu Boala Parkinson si de la provocarile unei boli cu simptome motorii. Multumim partenerilor de anul acesta, Metrorex, Floria dar si centrelor comerciale din tara care ne ajuta sa ducem mai departe mesajul pacientilor cu Boala Parkinson”, declara Dan Raican, Presedinte al Asociatiei de Lupta Impotriva Bolii Parkinson.

In acest moment este estimat, la nivel national, un numar de 73.000 de pacienti diagnosticati, Boala Parkinson fiind cea de-a doua afectiune neurologica progresiva ca frecventa. La inceput, simptomele bolii Parkinson pot fi confundate cu procesul normal de imbatranire.

Tremorul este cel mai cunoscut simptom al Bolii Parkinson, dar aceasta afectiune inseamna mult mai mult: rigiditatea miscarilor, instabilitatea posturala, tulburari de vorbire si chiar tulburari cognitive.

Mai multe informatii despre Boala Parkinson pe www.boalaparkinson.ro sau pe contul de Facebook www.facebook.com/parkinsonromania.