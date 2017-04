Medicul specialist ne dezvaluie cei 6 pasi pentru a pastra rezultatele albirii dintilor

Dupa ce am investit timp si resurse financiare pentru a obtine dintii albi pe care i-am visat, ultimul lucru pe care ne dorim sa il vedem cand ne uitam in oglinda este decolorarea lor. Doamna doctor Mihaela Dan, specialist ortodont in cadrul Clinicii Orto-Implant Expert, ne asigura ca rezultatul obtinut poate fi pastrat cat mai multa vreme, daca sunt respectate cateva reguli de aur imediat dupa albirea profesionala, dar si in viata de zi cu zi.

Primele doua zile dupa albirea dintilor sunt cele mai critice. Dupa procedura de albire, porii dintilor sunt deschisi si extrem de sensibili la colorare. Asadar, ce ar trebui sa stim pentru a pastra rezultatul cat mai multa vreme si pentru a preveni/reduce sensibilitatea dentara?

1. Evitarea alimentelor colorate

Imediat dupa albire dintele este poros, deci foarte vulnerabil la patare. Asadar, rezultatul minunat pe care tocmai l-am obtinut se poate atenua masiv chiar in primele zile dupa procedura.

“In 48 de ore dupa albire saliva va ajuta la remineralizarea smaltului si dintii ar trebui sa devina treptat mai rezistenti la alimente care au tendinta de a colora. Cu toate acestea, va trebui sa evitam pentru o perioada cat mai lunga, nu doar in primele zile, alimentele care pateaza: cafea, vin rosu, sosuri rosii, afine, coacaze, sfecla rosie, sos de soia etc. si sa consumam bauturile cu paiul. Regula generala este ca orice pateaza un tricou alb, pateaza in timp si dintii”, explica doamna doctor Mihaela Dan, specialist ortodont.

2. Evitarea fumatului

Fumatul reprezinta una din cauzele majore ale ingalbenirii dintilor, fiind o amenintare la culoarea lor imediat dupa albire, cand porozitatea smaltului va accentua depunerea substantelor colorante din tutun. Asadar, cel putin in primele 24 ore este recomandata renuntarea la tigari.

3. Folosirea de paste desensibilizante si remineralizante

Desi albirea profesionala in cabinet, cu ajutorul lampii speciale de albire, este insotita de aplicarea unei substante protectoare, desensibilizante, o parte dintre pacienti vor prezenta sensiblitate dentara in primele zile. Pentru reducerea intensitatii acesteia se recomanda folosirea unor paste desensibilizante si a celor cu calciu, care vor remineraliza smaltul dentar.