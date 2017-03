Ziua Internationala a Constientizarii Autismului este marcata, la nivel mondial in fiecare an, in data de 2 aprilie incepand cu anul 2007, odata cu rezolutia Organizatiei Natiunilor Unite, cu scopul de a contribui la informarea societatii privind tulburarea de spectru autist si nevoia de acceptare si integrare a persoanelor cu autism si a familiilor acestora.

Ziua Internationala a Constientizarii Autismului este marcata, la nivel mondial in fiecare an, in data de 2 aprilie incepand cu anul 2007, odata cu rezolutia Organizatiei Natiunilor Unite, cu scopul de a contribui la informarea societatii privind tulburarea de spectru autist si nevoia de acceptare si integrare a persoanelor cu autism si a familiilor acestora.

Marcata initial in Qatar, Ziua Internationala a Constientizarii Autismului, s-a remarcat in ultimii ani drept unul dintre putinele fenomene ce a reusit sa depaseasca barierele diferentelor culturale si religioase, fiind celebrata prin actiuni comune de catre toate statele membre ONU. Cu aceasta ocazie, organizatii si state din intreaga lume promoveaza initiative si politici pentru imbunatatirea calitatii vietii persoanelor afectate de acesata tulburare. Initiativele variaza de la strangerea de fonduri, lansarea de noi servicii si, mai important, constientizarea in randul publicului larg.

De 7 ani, Asociatia Help Autism se alatura manifestarilor internationale ale zilei, ca parte a misiunii sale de a spori gradul de constientizare a tulburarii, in randul societatii romanesti. In acest an, ca parte a evenimentului Suflet in Culori, concert de referinta al zilei de 2 aprilie, Asociatia pentru Muzica, Arta si Cultura si Asociatia Help Autism inscriu Bucurestiul pe harta oraselor lumii care adopta conceptul "Light it up blue". Noaptea zilei de duminica, 2 aprilie 2017, a fost declarata Noaptea Albastra a Autismului, iar sediile institutiilor ce s-au alaturat actiunii, vor fi iluminate in albastru, in semn de solidaritate cu familiile care lupta cu tulburarea de spectru autist si totodata pentru promovarea ideii de acceptare si integrare a personelor cu acest diagnostic.

Astfel, incepand cu ora 19:00, Muzeul National al Satului “Dimitrie Gusti”, Muzeul National “George Enescu”, Sala Radio, Sediul Kaufland din Barbu Vacarescu si creart – Centrul de Creatie, Arta si Traditie al Municipiului Bucuresti, vor transmite prin aceasta initiativa mesajul celor peste 30.000 de copii romani afectati de tulburarea de spectru autist.

1 din 68 de copii sufera de o forma de autism - una dintre cele mai des intalnite tulburari ale copilariei. Slaba informare, lipsa specialistilor, influentele prejudecatilor, duc la intarzierea diagnosticarii, respectiv la intarzierea interventiei terapeutice sau chiar lipsa ei din pricina lipsei fondurilor. Asociatia Help Autism de 7 ani se implica activ in derularea de programe de constientizare a autismului, de diagnostic precoce si interventie timpurie pentru copiii cu autism, ajungand in 2017 la peste 480 de copii sustinuti in programe de recuperare.

Noaptea Albastra a Autismului este un eveniment organizat de Asociatia Help Autism si Asociatia pentru Muzica, Arta si Cultura cu sprijinul Kaufland Romania