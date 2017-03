Endometrioza in Medicina Traditionala Chineza

Dupa ce am primit diagnosticul de endometrioza la 28 de ani, am inceput cercetarile si planul de atac pentru a tine in frau aceasta boala. M-am informat si documentat atent si, tinand cont si de necesitatile corpului meu, am facut cateva schimbari in stilul meu de viata si de alimentatie:

In 2011, pe cand aveam 28 de ani, mi s-a spus pentru prima data de endometrioza. Asta se intampla la 17 ani de la debutul bolii, zic eu, avand in vedere ca dintotdeauna mi-a fost foarte rau in acea perioada a lunii, deci pot banui ca, cel putin in cazul meu, endometrioza este una genetica.

De atunci au inceput cercetarile si incercarile mele cu boala asta. Anticonceptionale, tratamente hormonale mai agresive, operatii, diete, suplimente etc.

Trebuie sa mentionez ca cel putin in cazul ultimelor, poate si datorita profesiei mele, nu le-am simtit vreodata ca pe o corvoada. Dieta nu era dieta, ci o incercare de a manca mai sanatos. Suplimentele nu erau “pastile luate cu farasul”, ci adjuvante pentru un corp care nu mai functiona de multi in parametri optima si asta din cauza factorului genetic si al poluarii, in primul rand. Este de mentionat asta pentru ca, altminteri, nici nu vei crede intr-o astfel de abordare si nici nu te vor tine incercarile de a face schimbari si pe partea asta.

De-a lungul acestor ani am invatat un lucru foarte important: oricat de priceputi si instruiti ar fi, doctorii sunt si ei oameni, deci limitati, mai ales in ceea ce priveste endometrioza. Oricat de bine te-ar opera, oricat de mult ar incerca sa-ti gaseasca tratamentul potrivit, intotdeauna mai ramane ceva neacoperit. Si asta pentru ca endometrioza depinde foarte mult si de tine: de organizarea si de implicarea ta.

Asa am ajuns sa citesc despre medicina traditional chineza si modul in care abordeaza ea endometrioza. E un domeniu amplu, cu foarte multe ramificatii, asa ca, pentru moment, voi lua la disecat acest articol foarte interesant, si va voi spune ce anume am incercat sau ce as vrea sa incerc pe viitor.

Schimbari alimentare

Mananca doar carne bio, din sursa sigura

Asta cred ca stiati deja, carnea rosie nu ne este indicata, sunt studii cum ca ar agrava boala. Eu mananc destul de des carne de pui/gaina, insa cumpar de la cineva de la tara, asa ca am siguranta ca nu are cine stie ce hormoni sau antibiotice. Nu sunt nutritionist, dar cred ca nici carne nu e prea ok sa mancam mai mult de 1-2 zile pe saptamana.

In curand vreau sa incerc mai des supa de oase, foarte buna pentru colagen, minerale si toate vitaminele pe care le contine. Am inteles ca e foarte buna pentru restabilitarea sanatatii gastrointestinale.

Evita zaharul rafinat, faina alba si orezul alb

Desi in ultimele 2 luni dieta mea nu a aratat prea bine, da, sunt perfect de acord cu aceste indicatii: fara gluten, fara zahar si fara orez alb (mananc uneori orez brun). Si in privinta glutenului sunt studii pe endometrioza si, in plus, la cum arata si din ce este facuta painea in zilele noastre, cred ca nu mai e nimeni care chiar sa creada ca mai contine B-uri sau alte substante benefice. Se pare ca si drojdia ar fi foarte estrogenica. De zahar nu cred ca mai are rost sa comentez.

Mierea este de fapt un indulcitor natural anti-inflamator si ne este recomandata

Aici am gasit multe pareri, eu folosesc miere, insa 1-2 lingurite pe zi chiar nu cred ca ar face rau.

Laptele omogenizat este interzis

Laptele omogenizat este acel tip de lapte tratat mecanic pentru a se asigura ca are o consistenta egala, neteda. Se spune ca laptele de capra e ok pentru noi, eu insa cred ca lactatele nu ne sunt benefice tocmai pentru ca promoveaza acel mucus in corp. Acum mai consum cand si cand kefir din lapte de capra, de la un anumit brand, si rar branza de capra, tot de la un anumit brand :). Pe viitor imi propun sa renunt de tot.

Evita toate produsele cu soia!

Un mare da, nici nu as mai comenta: indiferent ce ar spune unii (chiar si naturopati), soia creste estrogenul. In plus, sa nu credeti ca produsele noastre din soia se aseamana cu ce mananca asiaticii. Problema e ca sunt multe produse care au soia, dar nu mentioneaza.

In privinta acelor alimente, produse fitoestrogenice (printre care si unele cu soia) care ne-ar fi benefice, nu stiu ce sa spun. Mie nu imi merg. Melissa Turner, un naturopat renumit, ea insasi diagnosticata cu endometrioza are un articol foarte interesant despre asta, sustinand ca, in cazul fetelor cu endometrioza, sanatatea gastro intestinala nu e chiar optima, deci nici canalele de detoxifiere nu functioneaza prea bine. Asadar, acei fitoestrogeni incarca si ne intoxifica si mai mult organismul. Vezi aici articolul.

Evita alimentele procesate si dioxinele

De-ar fi asa usor in cazul ultimelor! Mi se pare cel mai greu sa fii atent la apa plata, la chimicalele si poluarea din jur, la produsele de machiaj folosite. Aici sunt repetenta, recunosc.

