de dr. Mihaela Dan, specialist ortodont Orto-Implant Expert

Indiferent de tipul de aparat dentar ales de noi insine sau recomandat de medicul specialist ortodont, tratamentul ortodontic presupune si respectarea unor reguli de baza pentru intretinerea aparatului si a igienei dentare. Desi ritualul de ingrijire zilnica devine mai complex, doamna doctor Mihaela Dan, specialist ortodont in cadrul Clinicii Orto-Implant Expert, spune insa ca nu este cazul sa ne ingrijoram din cauza acestor schimbari, deoarece intr-un foarte scurt timp totul va deveni rutina, iar noi ne vom afla mult mai aproape de zambetul frumos si sanatos pe care il dorim!

Iata pasii necesari pentru ingrijirea aparatului dentar fix:

1. Spalarea dintilor dupa fiecare masa

Acest pas este recomandat pentru indepartarea resturilor dintre bracketuri si sarme. Chiar daca bracketurile de safir sau ceramica sunt aproape invizibile, resturile de salata cu siguranta vor atrage atentia in timpul oricarei conversatii. In plus, acestea cresc riscul de aparitie a cariei si gingivitei si produc un miros neplacut daca raman timp indelungat in gura.

2. Periajul corect si complet

Periajul se face intai cu periuta de dinti normala si apoi cu periuta de dinti interdentara. Ata dentara trebuie folosita cu prudenta deoarece poate agata si dezlipi bracketurile, fiind recomandat in schimb dusul bucal, un inlocuitor foarte bun al atei dentare.

3. Evitarea alimentelor dure si lipicioase

Oricat de mare va fi ispita de a rontai alune, floricele de porumb, paine prajita, covrigei crocanti, morcovi, caramelele etc. sau de a musca cu pofta dintr-un mar, acestea vor avea de asteptat pana dupa terminarea tratamentului ortodontic. Din pacate, placerea de moment pe care o va aduce consumul acestor alimente nu merita riscul la care ne expunem: ele pot dezlipi bracketurile si indoi sarmele, prelungind astfel durata tratamentului.

Pentru a nu ne priva organismul de elemente nutritive cat mai diversificate, o solutie de compromis este de a marunti unele alimente cu ajutorul robotului de bucatarie sau de a le introduce in supe si alte mancaruri gatite. Adaptand retetele culinare, vom descoperi ca imaginatia noastra este mai bogata decat am fi crezut.