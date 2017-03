Domnul doctor Laurentiu Vladau, specialist dermatolog in cadrul Clinicii Hebra Dermatologie, spune ca primul pas in tratarea ei consta in urmarea corecta si sub supravegherea medicului dermatolog a planului de tratament recomandat, insa exista anumite lucruri pe care fiecare pacient le poate face acasa pentru a ameliora efectele bolii.

Psoriazisul reprezinta o afectiune a pielii relativ frecventa in randul barbatilor si femeilor, care se poate declansa la orice varsta si poate fi observata in orice regiune a corpului, in special pe coate, scalp, genunchi si zona lombara. Este o boala genetica influentata de factori de mediu, care se poate manifesta in pusee de agravare urmate de perioade lungi de remisiune, fara boala.

Oricare ar fi recomandarile primite in cabinetul specialistului si care trebuie urmate intocmai, fiecare persoana suferinda poate imbunatati rezultatele tratamentului sau prelungi perioadele de remisiune in urma tratamentelor eficiente prin adoptarea unor schimbari benefice in viata de zi cu zi.

Cum ne ajutam singuri daca suferim de psoriazis: Limitarea stresului

Stresul emotional agraveaza intotdeauna psoriazisul si poate declansa pusee de boala. “Mentinerea unui stil de viata sanatos, cu pastrarea echilibrului intre viata de familie, munca, activitati sportive si o dieta sanatoasa vor ajuta. In acest sens, gasirea unui hobby relaxant, inceperea unei activitati sportive regulate, tehnici de relaxare de tipul yoga, respiratie profunda, meditatie, tai chi pot face o mare diferenta pentru persoanele care sufera de psoriazis”, explica domnul doctor Laurentiu Vladau, specialist dermatolog.

Cum ne ajutam singuri daca suferim de psoriazis: Mentinerea unei greutati normale a corpului

Exista o legatura bine stabilita intre obezitate si psoriazis, astfel ca o reducere in greutate si chiar o atingere a normoponderalitati in cazul persoanelor supraponderale si obeze vor imbunatati foarte probabil si boala de piele. Multe persoane au nevoie de ajutorul unui nutritionist pentru realizarea acestui obiectiv si, bineinteles, de multa vointa.

Cum ne ajutam singuri daca suferim de psoriazis: Renuntarea la fumat

Psoriazisul are o prevalenta crescuta in randul fumatorilor si totodata tratamentul este mai putin eficient in cazul acestei grupe de pacienti, astfel ca medicii au un motiv in plus sa descurajeze fumatul in cazul pacientilor cu psoriazis. Aparitia clinicilor specializate in suportul pacientilor si substituentii de nicotina disponibili pe piata au ajutat extrem de multe persoane sa invinga acest obicei dezastruos pentru sanatate.

Cum ne ajutam singuri daca suferim de psoriazis: Alimentatia sanatoasa

Dieta poate juca un rol important in tratamentul psoriazisului. “Eliminarea carnii rosii poate ajuta la reducerea episoadelor de psoriazis, care ar putea fi declansate de astfel de alimente. Pestele de apa rece, semintele, nucile si acizii grasi omega-3 sunt cunoscuti pentru capacitatea lor de a reduce inflamatia. La randul lui, uleiul de masline poate avea beneficii calmante atunci cand este aplicat local pe piele”, spune specialistul dermatolog.

Cum ne ajutam singuri daca suferim de psoriazis: Informarea din surse avizate

Pentru ca de multe ori nu ne putem abtine de la a cauta in mediul virtual tratamente pentru boala de care suferim, este indicat sa citim informatii precise si corecte pe site-urile societatilor nationale de dermatologie sau motoare de cautare medicale. “Din pacate, exista o multime de produse comerciale care exploateaza laturile sensibile ale pacientilor precum frica de folosire a medicamentelor sau reticenta fata de produse pe baza de dermatocorticoizi, insa multe din aceste tratamente nu au valoare dovedita in tratamentul psoriazisului”, explica domnul doctor Laurentiu Vladau.

Cum ne ajutam singuri daca suferim de psoriazis: Evitarea parfumurilor

Cele mai multe sapunuri si parfumuri contin substante chimice care pot irita pielea, favorizand declansarea unui nou episod de inflamatie. Este recomandata evitarea unor astfel de produse pe cat posibil sau optarea pentru cele pentru "piele sensibila".

Cum ne ajutam singuri daca suferim de psoriazis: Baile regulate

Baile fierbinti nu sunt recomandate, deoarece acestea pot afecta i mai mult pielea sensibila. “In schimb, o baie calduta in care a fost amestecata sare Epsom, ulei de masline sau lapte poate face minuni pentru calmarea pruritului. Uscarea pielii este recomandat sa se faca prin tamponare cu prosopul si sa fie urmata de aplicarea unei creme hidratante”, recomanda domnul doctor Laurentiu Vladau.

Nu in ultimul rand, pentru ca cele mai bune rezultate pot fi obtinute doar printr-o legatura stransa cu medicul dermatolog, este recomandata consultarea acestuia atunci cand exista intrebari suplimentare cu privire la tratament sau la schimbarile pe care le putem face in stilul de viata pentru a ameliora efectele psoriazisului.

Foto homepage: Pexels