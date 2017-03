Putini sunt norocosii care se nasc un o dantura perfect aliniata si sanatoasa, insa cu ajutorul ortodontiei oricine poate obtine un zambet frumos si sanatos indiferent de varsta. Odata luata decizia de a incepe tratamentul ortodontic, poate fi destul de grea incercarea de a alege un tip de aparat dentar dintr-o paleta numeroasa de optiuni, ce cuprinde braketuri care au costuri diferite, nevoi de intretinere diferite, diferite niveluri de vizibilitate, precum si viteze diferite la care lucreaza. Cum alegem, asadar, aparatul dentar cel mai potrivit pentru propriile nevoi?

Alegerea aparatului dentar potrivit va depinde de diversi factori, cum ar fi varsta, situatia financiara, precum si gravitatea problemei care trebuie tratata. Doamna doctor Mihaela Dan (FOTO), specialist ortodont in cadrul Clinicii Orto-Implant Expert, recomanda ca alegerea sa fie luata numai impreuna cu medicul specialist, dupa stabilirea diagnosticului corect si a celui mai potrivit plan de tratament. Bineinteles, cunoasterea optiunilor disponibile si a avantajelor si dezavantajelor fiecareia, reprezinta un pas important spre o alegere buna.

Aparatele linguale

Acest tip de aparate, aplicate pe interiorul dintilor, sunt invizibile, insa au dezavantajul ca sunt costisitoare, incomode si produc frecvent leziuni ale limbii in timpul vorbirii si a masticatiei. In plus, periajul dentar este mai dificil de realizat din cauza spatiului restrans din interiorul gurii.

Aparatul dentar fix vestibular

Aparatul dentar fix vestibular aplicat pe exteriorul dintilor este cel mai frecvent intalnit. Bracketurile pot fi metalice, ceramice sau de safir.

“Exista mitul ca cele metalice ar fi mai eficiente deoarece sarma metalica aluneca mai usor pe bracketurile de metal bine lustruite, ceea ce ar presupune ca deplasarea dintilor sa se produca mai rapid. Bracketurile ceramice, insa, si mai ales cele sticloase, de safir sunt si ele foarte bine lustruite, alunecoase, ceea ce reduce frictiunea si favorizeaza deplasarea dintilor de-a lungul sarmei, in cazurile cu extractie dentara, cand dintii trebuie deplasati stanga-dreapta. In multe situatii, pe de alta parte, dintii trebuie deplasati doar inainte-inapoi sau mai sus-mai jos, asadar frictiunea este foarte putin importanta”, explica specialistul ortodont.