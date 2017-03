Primele zile cu aparat dentar - cum ne obisnuim cu purtarea lui

Doamna doctor Mihaela Dan, specialist ortodont in cadrul Clinicii Orto-Implant Expert, descrie aceasta etapa ca fiind una dintre cele mai importante, in primele zile pacientul fiind nevoit sa se adapteze unor mici schimbari ale stilului de viata si sa tina cont de anumite restrictii, indeosebi alimentare, de care depinde obtinerea rezultatelor dorite intr-un timp cat mai scurt.

Fie ca s-a documentat vreme indelungata pe internet sau printre prieteni purtatori de bracketuri, fie ca medicul ortodont a furnizat toate informatiile, odata cu montarea aparatului dentar apar in mod inevitabil situatii noi, care cer anumite schimbari ale stilului de viata. Acest moment poate fi depasit, insa, de fiecare pacient in parte cu rabdare si, mai ales, daca este pastrat in minte scopul final al acestei calatorii: obtinerea zambetului perfect mult visat.

Acomodarea psihologica

Printre adolescenti aparatul dentar a devenit o moda, astfel incat o mare parte dintre acestia il accepta cu mult entuziasm, ba chiar mai mult, si-l doresc, iar adaptarea este foarte usoara. Ei prefera bracketurile metalice, cat mai vizibile, cu elastice colorate, nerabdatori sa le arate prietenilor noul lor zambet. Copiii mai timizi si o mare parte dintre adulti, inca au retineri si prefera aparatul dentar fix de safir sau ceramic, cat mai discret.

“Din fericire, acomodarea psihologica se produce destul de rapid, in primele cateva zile, maxim 2-3 saptamani. Acest proces este facilitat si de faptul ca cei din jur, atunci cand observa, uneori dupa o lunga perioada de timp, aparatul au, in general, reactii pozitive. Acest lucru confirma inca o data ca fiecare dintre noi suntem foarte critici cu propria persoana, observandu-ne si exagerandu-ne micile imperfectiuni, in timp ce ceilalti ne accepta si ne admira pentru ceea ce suntem. Acceptarea lor sa ne ajuta sa ne acceptam si noi, acest lucru fiind valabil si in cazul aparatului dentar”, explica doamna doctor Mihaela Dan.

Acomodarea fizica

Aplicarea aparatului in cabinetul stomatologic este complet nedureroasa, insa dupa cateva ore, acasa, este posibil sa apara un oarecare disconfort, deoarece dintii nu sunt obisnuiti cu tractiunile exercitate de bracketuri asupra lor. De asemenea, nu este neobisnuit ca buzele, obrajii si limba sa se irite pe masura ce se acomodeaza cu aparatul dentar. Acest disconfort dispare in cateva zile si, in functie de pragul de sensibilitate al fiecarei persoane, poate fi necesara administrarea de antialgice pentru diminuarea lui.