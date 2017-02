7 motive pentru care orice femeie ar trebui sa bea vin cel putin o data pe saptamana

Vinul rosu are nenumarate beneficii asupra sanatatii, te ajuta sa te detensionezi si este inamicul depresiei. Iata de ce ar trebui sa il consumi saptamanal si in ce cantitate:

Daca ti s-a intamplat cel putin o data sa ajungi acasa si sa iti doresti doar sa iti pui un pahar cu vin si sa te relaxezi timp de o ora sau doua, afla ca nu esti singura. Vinul este bautura preferata a femeilor, poate si pentru ca are beneficii reale pentru sanatatea lor fizica si mentala, atunci cand este baut in cantitati moderate, nu mai mult de un pahar pe seara, scrie womenshealthmag.com. Iata 7 motive pentru care ar trebui sa iti torni un pahar:

Iti mentine pielea tanara si frumoasa

Vinul rosu este benefic pentru pielea ta, datorita resveratrolului, cel mai puternic antioxidant descoperit de oamenii de stiinta. Acesta ajuta la neutralizarea radicalilor liberi, iti mentine elasticitatea pielii si incetineste procesul de imbatranire. Cele mai mari cantitati de resveratrol se gasesc in vinurile mai rosiatice, cum este acest Cabernet Sauvignon, de un rosu intens, cu nuante de violet si arome de fructe de padure, mure, afine si o nota delicata de vanilie.

Iti mentine inima sanatoasa

Fitochimicalele din vinul rosu cresc nivelul de colesterol bun, iar antioxidantii iti protejeaza arterele, previn formarea cheagurilor de sange si iti ajuta inima sa pompeze sanatos sangele. Un pahar de vin pe zi este suficient pentru a vedea efectele pozitive asupra sistemului circulator si a muschiului cardiac.

Previne pierderea auzului

Vinul rosul contine resveratrol, cel mai puternic antioxidant cunoscut pana acum, care iti protejeaza auzul, a descoperit un studiu recent. Sunt avantajate in special persoanele care petrec mult timp in medii zgomotoase sau care asculta adeseori muzica in casti.

Poate preveni atacurile cerebrale

Consumarea cu moderatie a vinului poate preveni formarea cheagurilor de sange si ajuta la dizolvarea depunerilor de colesterol de pe artere, ceea ce conduce la scaderea riscului de atac cerebral. Posibilitatea de a suferi un atac cerebral din cauza unui cheag de sange este redus cu 50% in cazul celor care beau vin in mod regulat, a aratat un studiu al Universitatii Columbia, care a durat opt ani si a inclus in esantion peste 3.000 de persoane.

Ajuta la reglarea nivelului de zahar din sange

Alcoolul din vin sensibilizeaza raspunsul organismului la insulina, fapt care ajuta la reglarea nivelului de zahar din sange. Asta inseamna ca organismul tau nu va mai depozita glucoza sub forma de grasime, iar riscul de diabet va scadea. Persoanele care beau moderat vin sunt cu 30% mai putin predispuse diabetului de tip II, a descoperit un studiu realizat pe 369.862 persoane, de-a lungul a 12 ani, la Centrul Medical Universitar din Amsterdam.

Reduce simptomele depresiei si ale anxietatii

Un studiu a descoperit ca persoanele care beau intre 2 si 7 pahare de vin pe saptamana sunt mai putin predispuse la depresie sau la anxietate. Cercetatorii au aflat ca acest lucru este valabil indiferent de factorii sociali sau de viata, precum starea civila, dieta sau daca persoana respectiva este sau nu fumatoare. Vinul are un efect de relaxare asupra sistemului nervos, ceea ce poate ajuta in reducerea anxietatii sau a atacurilor de panica. Insa medicii avertizeaza ca persoanele care sufera de depresie severa ar trebui intai sa ceara ajutorul unui psiholog, pentru ca risca mai mult sa devina dependente de alcool si sa isi agraveze problemele.

Scade riscul cancerului de colon

Consumul moderat de vin, in special de vin rosu, scade cu 45% riscul de a face cancer la colon. O cercetare a Universitatii Stony Brook a evaluat 2.291 persoane de-a lungul unei perioade de 4 ani, iar rezultatele au fost ulterior publicate in Jurnalul American de Gastroenterologie, aratand ca incidenta acestui tip ce cancer este semnificativ mai scazuta la persoanele care beau vin rosu.

Asadar, ai numeroase motive pentru a te bucura ocazional de un pahar de vin rosu, fara a-ti face griji pentru sanatatea ta. Antioxidantii puternici continuti de aceasta licoare-minune au beneficii incontestabile pentru tine, te ajuta sa te mentii tanara, frumoasa si sanatoasa.



Sursa foto: Shutterstock/Copyright: racorn