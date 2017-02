7 lucruri de stiut despre implantul dentar!

Cand devine necesar un implant dentar? S-ar spune ca nu e necesar si ca oamenii pot supravietui si cu dinti lipsa, insa stim cu totii ca absenta unui dinte poate crea serioase probleme cu imaginea de sine. Fara dinti devii mai putin tentat sa zambesti si te poti simti complexat chiar si atunci cand vorbesti. De asemenea, lucruri simple precum mancatul devin cu adevarat complicate, si lipsa dentitiei complete te poate impiedica, pe termen lung, sa te bucuri de mancarurile care iti plac cel mai tare. Asta ca sa nu intram si in complicatiile de ordin medical care pot afecta, o data cu trecerea timpului, cavitatea ta bucala si pot provoca chiar si pierderea dintilor sanatosi.

In prezent, procedura de realizare a unor implanturi dentare rapideeste solutia perfecta pentru inlocuirea dintilor lipsa. Un implant dentar cu pret normal arata si se simte exact intocmai precum dintele natural. In afara de tine, nimeni nu trebuie sa stie ca zambetul tau perfect se datoreaza unui implant dentar de buna calitate.

Iata cum decizi daca un implant dentar este potrivit pentru tine, dr. Andra Custura, medic stomatolog la cabinetul Andra Smile, ne spune tot ce trebuie sa stim despre aceasta procedura.

Ce este un implant dentar?

Un implant dentar este un dinte artificial plasat pe dantura, conform Academiei generalede stomatologie. Fabricate din materiale metalice si materiale ceramice, care sunt compatibile cu maxilarul, implanturile fuzioneaza cu osul pentru a sprijini o coroana, punte sau proteza completa.

Foto: Alex Mit / Shutterstock

„Exista doua tipuri de implanturi: cel endostal este cel mai comun si este plasat in os, in timp ce un implant subperiostal este pozitionat pe os pentru pacientii care au inaltimea osoasa inadecvata sau nu pot purta proteze dentare”, afirma dr. Andra Custura.

Avantajele implanturilor dentare

Datorita numeroaselor avantaje, mai mult de 5,5 milioane de implanturi dentare sunt realizate anual de catre stomatologi. Iata de ce sunt atat de populare:

Implanturile nu aluneca sau se schimba, oferind aceeasi stabilitate si siguranta ca dintii naturali.

Implanturile sunt curatate in acelasi mod ca si dintii naturali, deci nu trebuie sa fie scosi pe timp de noapte pentru curatare sau inmuiere.

Implanturile nu se bazeaza pe dintii vecini pentru sprijin, prin urmare, nici o structura a dintelui nu se pierde.

Implanturile impiedica deplasarea dintilor din apropiere, astfel se pastreaza conturul fetei.

Implanturile sunt o solutie cosmetica ideala pentru dintii lipsa, ce permit mestecarea si vorbirea cu usurinta.

Esti un bun candidat pentru un implant dentar?

Daca iti doresti un implant dentar, insa nu stii daca poti face fata unei asemenea interventii, trebuie sa stii ca pacientul ideal indeplineste doar doua conditii. Prima conditie pentru un implant dentar de succes este ca gingiile tale sa fie sanatoase. Doar atunci va exista suficient os pentru ca implantul sa fie bine sprijinit si pentru ca noul dinte sa fie montat in conditii propice.

Cu toate acestea, osul maxilar poate fi construit inainte de procedura de implant dentar in cazul in care inaltimea osoasa nu este adecvata pentru a sustine un implant. A doua conditie pentru a te supune unui implant dentar este ca starea ta generala de sanatate sa fie una buna sau foarte buna. Boli cronice cum ar fi diabetul si leucemia pot interfera cu procesul de vindecare a unui implant, iar fumatul poate dubla riscul de a pierde dintii in totalitate.

