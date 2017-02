Endometrioza, cauza ascunsa a infertilitatii

Comunicat de presa

Provoaca dureri in cele mai multe dintre cazuri, poate duce la infertilitate si, din nefericire, se estimeaza ca afecteaza una din zece femei la nivel mondial. Cu toate ca este una dintre cauzele infertilitatii la femei, endometrioza este in continuare o necunoscuta atat pentru o parte din medici, dar si pentru multe femei. Cu toate ca medicina stie despre aceasta boala de mai bine de un secol, nu exista inca o explicatie in privinta cauzelor afectiunii. Dar ce reprezinta endometrioza?

Endometrul este testutul care captuseste interiorul cavitatii uterine. Afectiunea numita endometrioza reprezinta boala in care endometrul se raspandeste si in alte parti din organism precum ovare, cavitate abdominala, intestine ori in cazuri mai rare, pe creier. Este o afectiune ascunsa, perfida, pentru ca nu are simptome specifice, uneori chiar nu are niciun simptom, cu toate ca ea exista. Durerile menstruale puternice, sangerarile pe masura, prezenta cheagurilor de sange in timpul menstruatiei, durerile mari in timpul actului sexual sunt semne comune de endometrioza.

Alte manifestari mai pot fi: dureri intense in zona bazinului, probleme digestive precum balonare, diaree, crampe sau sange in scaun, nevoia frecventa de a urina, infectii urinare dese, stari de greata, varsaturi, vartej, anemie (din cauza pierderilor mari de sange din perioada menstruala). Un prim indiciu al prezentei aceste afectiuni este valoarea mare a analizei CA 125, un simplu test de sange pe care il poate face orice femeie.

Nu uita! Endometrioza este o afectiune progresiva, atinge doar femeile aflate in perioada reproductiva – intre pubertate si menopauza.

Daca tesutul endometrial ajunge pe ovar impiedica ovulatia si impiedica fertilitatea sau creste riscul unei sarcini intrauterine. Metoda cea mai des folosita pentru diagnosticarea afectiunii este laparoscopia abdominala, o interventie chirurgicala care necesita anestezie, in timpul careia se pot cauteriza tesuturile de endometrioza de pe ovare, din abdomen, de pe peretele exterior al uterului.

Tratamentul prin laparoscopie este singurul care tine boala departe pentru mai mult timp. Dupa interventia chirurgicala, care dureaza intre jumatate de ora si 90 de minute, simptomele dureroase dispar sau se reduc foarte mult in intensitate, iar cel mai important lucru este ca pacienta poate incerca sa ramana insarcinata pe cale naturala (daca endometrioza era cauza infertilitatii).

Foto homepage: Yeexin Richelle / Shutterstock