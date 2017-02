Cele mai comune motive pentru care oamenii evita vizita la stomatolog

de dr. Mihaela Dan, specialist ortodontie Orto-Implant Expert

Pentru majoritatea oamenilor, vizita la cabinetul stomatologic nu este deloc placuta, teama de freza si anestezie fiind motive suficiente pentru ca multi dintre noi sa incerce sa evite acest moment. Desi stim ca este gresit, uneori incercam sa gasim scuze pentru acest comportament si sa il justificam cu argumente, de cele mai multe ori foarte usor de combatut.

Doamna doctor Mihaela Dan (foto), specialist ortodont, enumera o parte dintre motivele pentru care oamenii amana vizita la stomatolog si care, desi atat de variate, ascund de fapt acelasi motiv real: teama.

1. “Mi s-a umflat maseaua - nu ma duc dentist, iau antibiotic si trece”

Este posibil, desigur, ca in multe situatii administrarea de antibiotic sa atenueze semnificativ semnele neplacute ale unei infectii dentare. Solutia este, insa, doar temporara, deoarece daca dintele nu este curatat si dezinfectat in interiorul canalelor si la varful radacinii de catre medicul dentist, infectia va eroda din ce in ce mai mult dintele. In final fie acesta se va fractura si va trebui sa fie extras, fie infectia se va extinde din ce in ce mai mult spre dintii vecini, os, gingie, sinus, obraji, producand complicatii din ce in ce mai greu de tratat.

2. “Nu ma mai duc la dentist: am avut o pata mica si acum am o plomba uriasa”

De multe ori o mica pata pe suprafata dintelui poate ascunde o carie foarte profunda, care poate ajunge chiar si la nerv. Pentru a preveni reaparitia cariei sub obturatie (plomba) trebuie indepartate in intregime smaltul si dentina cariate. Alteori, la o carie aflata pe suprafata dintre doi dinti nu se poate ajunge decat de pe suprafata dintelui care pare intacta, dar de fapt este subminata. De aceea, uneori obturatiile par mai mari decat caria initiala.

3. “Nu ma duc la doctor – eu am o problema, el imi gaseste 10”

Un bun specialist are obligatia de a observa si comunica pacientului toate afectiunile pe care le poate diagnostica dupa examinare si nu doar de a rezolva urgenta pentru care s-a prezentat acesta. Ramane la latitudinea pacientului cand, daca si ce metoda de tratament alege, avand toate informatiile necesare pentru a lua o decizie corecta.

4. “Daca am lucrari pot sa merg la dentist mai rar pentru ca lucrarile nu se cariaza”

Nu numai dintii naturali, ci si lucrarile dentare si implanturile necesita ingrijire atenta pentru ca la nivelul lor se poate acumula placa bacteriana, chiar tartru. Toate acestea pot produce inflamatie gingivala, retragerea gingiei si osului, ceea ce duce la pierderea lor rapida.

