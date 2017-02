7% din parintii romani recolteaza celule stem anual

7% din noii parinti din Romania recolteaza celule stem anual din cordonul ombilical la nasterea bebelusilor, un procent in permanenta crestere, desi natalitatea este in scadere cu 4-10% de la an la an.

Comunicat de presa

Piata deja matura a ajuns la o cifra de 18 milioane euro, cu o crestere anuala de 5% ce se datoareaza atat campaniilor de informare, dar si accesibilitatii familiilor din Romania la acest tip de serviciu medical. Baby Stem, partenerul Seracell, banca numarul 1 in Germania din punct de vedere al recoltarii lunare si al eliberarii totale de celule stem, estimeaza o crestere a pietei in 2017, precum si o orientare clara a parintilor catre bancile de top.

„Exista inca parinti sceptici care nu au incredere in acest serviciu medical, fie prin prisma experientelor nereusite cu proceduri ingreunate si incompleta sau din lipsa de informatii. Cert este insa ca au trecut 27 de ani de la primul transplant reusit cu celule stem recoltate din sangele ombilical, pacientul fiind acum complet sanatos. In acelasi timp exista 80 de boli grave standardizate, precum diverse tipuri de leucemie, cancer, etc, in care celulele stem au fost dovedite ca dau rezultate. Noi insine am avut un caz, chiar luna trecuta, cand sangele din cordonul ombilical pe care parintii au ales sa il stocheze prin Seracell, partenerul Baby Stem, a fost eliberat pentru a fi utilizat in tratarea unor leziuni ale creierului. La nivel global, celulele stem s-au folosit la peste 30.000 de transplanturi, atat in randul adultilor, cat si copiilor”, explica Alexandra Baban, director general Baby Stem.

Profilul parintilor care opteaza pentru recoltare, este definit ca fiind reprezentat din cupluri cu un statut social mediu, care aleg sa puna sanatatea copiilor lor mai presus de orice si opteaza, pentru diverse pachete, in 80% din cazuri cu plata in doua, zece, douazeci si chiar treizeci de rate. Se remarca o usoara pondere in favoarea parintilor trecuti de 30 ani in contactarea bancilor de celule stem.

„Avantaje precum procesarea celulelor stem in laboratoarele din Germania, pachetele la preturi corecte, cu posibilitatea esalonarii ratelor, expertiza, dar si calitatea excelenta in recoltarea si stocarea celulelor stem, alaturi de proceduri extrem de transparente si consiliere telefonica sau online, fac diferenta calitativa a serviciilor oferite si au contribuit la acoperirea unei cote de 5% din piata in doar doi ani de la infiintarea Baby Stem”, adauga Alexandra Baban.

Medicina regenerativa reprezinta un domeniu relativ tanar, in continua dezvoltare. Celulele stem reprezinta fundatia de formare a corpului uman, ce au capacitatea de a se inmulti si imparti si sunt responsabile pentru pastrarea in parametri normali a functiilor intregului organism. Peste cativa ani lucruri pot evolua fantastic, iar ceea ce acum este in stadiu de test, in scurt timp sa devina tratament standardizat in spitalele de stat. Baby Stem Seracell ofera posibilitatea prelucrarii si stocarii celulelor stem, in patru laboratoare extrem de performante, cu o capacitate de stocare de 240.000 de esantioane.

Seracell este banca cu cea mai mare capacitate de stocare de sange placentar autolog, din Germania, cu sediul central in Berlin si sustine de 10 ani tratamente de leucemie si a diferitelor tipuri de cancer, prin fabricarea de produse si transplant de celule stem, peste 120 de pacienti primind anual celulele stem pregatite de specialistii Seracell. In plus, Seracell dispune de doua dintre cele mai importante acreditari GMP (Good Manufacturing Practice) si JACIE. Baby Stem este partener Seracell si aduce in Romania experienta si calitatea germana a serviciilor de stocare si prelucrare a celulelor stem.

In strainatate exista banci publice de celule stem, iar statul incurajeaza parintii sa doneze celulele stem ale copiilor. Pacientii romani au si ei acces la unitati de celule stem listate la nivel international, insa este foarte greu sa se gaseasca un donator compatibil. In SUA se dezbate public o propunere de lege care ofera reduceri de taxe familiilor care doneaza celule stem si de asemenea sunt considerate cheltuieli deductibile. Uniunea Europeana contribuie si ea la finantarea cercetarilor in domeniul celulelor stem, Marea Britanie, Suedia si Belgia fiind in topul tarilor in care cercetarile sunt cele mai incurajate.

Foto homepage: Pixabay