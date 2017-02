4 alternative naturale la produsele cosmetice cu parabeni si alte chimicale. Le-ai incercat?

In produsele cosmetice pe care le folosesti zi de zi, de la gelul de dus la crema de noapte pe care o aplici pe ten inainte de culcare, se gasesc o multime de ingrediente toxice pentru organismul tau. In plus, orice produs aplici la nivelul pielii, va fi absorbit in organism, asa ca toate acele ingrediente cu denumiri complicate vor ajunge in sistemul tau odata cu absorbtia in piele. Iti aratam ce poti folosi in locul acestor produse, pentru a-ti pastra frumusetea naturala si corpul sanatos:

1. Remediul suprem pentru parul degradat. Inlocuieste orice balsam, masca sau tratament din supermarket

Nu i se spune inutil podoaba capilara. Un par frumos si bogat este un deziderat pentru orice femeie, insa niciun balsam, masca sau tratament nu va avea asupra lui efectele miraculoase pe care le are un ulei produs tocmai in Maroc. Daca inca nu ai aflat zecile de beneficii pe care le are, este suficient sa citesti acest articol despre uleiul de argan pentru par. Acolo vei gasi inclusiv un clip video din care vei afla si cum sa-l folosesti pe par, dar si ce beneficii iti poate aduce la nivelul tenului.

Niciun tratament din supermarket nu are puterea acestui ulei cand vine vorba despre repararea firelor de par despicate. Mai mult, efectele chiar se vad de la prima aplicare.

2. Uita de lotiunea hidratanta pentru corp, acesta este cel mai bun remediu pentru pielea uscata

In locul lotiunilor hidratante cu o lista de ingrediente interminabila, alege sa folosesti un singur ingredient provenit direct din natura: uleiul de cocos. Este unul dintre uleiurile care poate fi folosit din cap pana in picioare – in masti pentru par, ca lotiune de corp, crema de maini, chiar si ca ingredient in paste naturale cu efect de albire a dintilor.

In plus, uleiul de cocos este benefic si in alimentatie, ajutand la scaderea colesterolului, la tratarea gastritei, scrie kudika.ro intr-un articol dedicat acestui ulei.

3. In loc de creme antirid, foloseste acest ulei cu efecte rapide

Anii isi pun amprenta pe chipul fiecareia dintre noi si nu e niciodata prea devreme sa apelezi la diverse remedii pentru a-ti mentine chipul tanar si lipsit de riduri. In raionul de cosmetice de la hipermarketuri vei vedea rafturi intregi cu astfel de produse, insa noi iti recomandam un remediu natural – uleiul de avocado.

Probabil stii deja ca avocado este considerat un adevarat superaliment, bogat in antioxidanti si in grasimi sanatoase, dar beneficiile sale cosmetice nu sunt foarte cunoscute. Uleiul de avocado te va ajuta sa previi aparitia ridurilor si sa le estompezi odata ce ele isi fac aparitia.

4. Manichiura ca la salon cu ulei de ricin

Daca si tu te numeri printre femeile care intampina dificultati la indepartarea cuticulelor, este de ajuns sa folosesti ulei de ricini pentru a le dezlipi cu usurinta de pe unghii si pentru a obtine o manichiura ca la salon. Produsele pentru cuticule pe care le vei gasi in magazine au adesea efecte dezamagitoare, iar lista de ingrediente este interminabila, asa ca uleiul de ricin este foarte util pentru unghii sanatoase si frumoase.

Uleiul de ricin are beneficii deosebite si asupra parului, stimulandu-i cresterea. Poti sa-ti faci periodic masti cu ulei de ricin pentru ca parul tau sa creasca mai repede si mai des sau il poti folosi pe sprancene pentru a le indesi.

Tu folosesti vreunul dintre aceste uleiuri? Ce alte produse naturale mai utilizezi pentru infrumusetare?

Sursa foto: vgstudio/Shutterstock, Maryna Pleshkun/Shutterstock