Cum influenteaza lipsa somnului fluctuatiile de greutate la menopauza

Comunicat de presa

Menopauza este un proces care afecteaza femeile trecute in general de varsta de 45 de ani. Aceasta are mai multe faze de instalare, incepe cu lipsa menstruatiilor (premenopauza) si continua cu o serie de simptome care difera de la femeie la femeie (momentul instalarii menopauzei) si postmenopauza. Anii ce preced ultimul ciclu, in care femeile pot intalni simptome precum modificari ale ritmului menstrual sau bufeuri, sunt cunoscuti sub denumirea de „perioada de tranzitie menopauza” sau „premenopauza”. Kilogramele in plus reprezinta o reala problema pentru cele mai multe femei. O talie prea lata, solduri mari, maini „pufoase” sau prezenta unor „colacei de grasime” sunt semne clare care „anunta” depasirea numarului de kilograme admis in raport cu inaltimea fiecareia in parte.

„Dupa instalarea menopauzei, orice calorie ingerata este importanta, deoarece poate sa faca, la un moment dat, diferenta, tocmai de aceea este recomandat un stil de viata sanatos, foarte echilibrat din punct de vedere caloric, combinat cu cel putin 20 de minute de mers pe jos, in fiecare zi”, afirma dr. Virgil Popescu, director medical al companiei Hyllan Pharma, producatorul EstroPlus..

Iata cateva aspecte ale vietii care pot fi influentate negativ de lipsa somnului

Lipsa somnului ne poate aduce kilograme in plus?

Acumularea kilogramelor in plus este, de cele mai multe ori, pusa pe seama unei alimentatii nesanatoase si pe prezenta sedentarismului. Somnul insa, joaca un rol foarte important in dieta noastra de zi cu zi iar lipsa lui poate duce cu usurinta la serioase fluctuatii de greutate.

Cum?

Cercetarile au aratat ca functiile corpului nostru dau randament maxim atunci cand suntem odihnite. In caz contrar, corpul este supus unei senzatii de „stres” ce favorizeaza depozitarea unei cantitati mai mare de grasime. De asemenea, cand suntem nedormite, capacitatea de a controla nivelul de stres este foarte joasa. Astfel, intervine starea de irascibilitate, care, de cele mai multe ori este controlata cu ajutorul unor „gustari nevinovate”. Lipsa unui program bine organizat inseamna, de asemenea, mese luate la ore tarzii, altfel spus, calorii acumulate ce nu pot fi „arse” noaptea, cand intreg organismul este in stare de repaos.

Neplacerile insa, sunt mult mai extinse: o cina tarzie va cauza o stare de irascibilitate, oboseala excesiva si nervozitate a doua zi.

Astfel, stresul, impreuna cu insomniile creeaza adevarate probleme in randul femeilor aflate la menopauza si conduc, indirect, la fluctuatii de greutate. Medicii nutritionisti sunt de parere ca nu stresul propriu-zis ingrasa, ci efectele pe care acesta le are asupra metabolismului si organismului, in general.

